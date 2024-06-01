Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова

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ПМЭФ-2014. Первые полдня. Лица. Санкт-Петербург, чилингаров артур
Артур Чилингаров скончался на 85-м году жизни Фото:

Президент россии Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной ученого-полярника, депутата Госдумы Артура Чилингарова. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Они [Путин и Чилингаров] многие годы дружили, хорошо знали друг друга», — отметил Песков. Его слова приводит РИА Новости. Пресс-секретарь президента, сообщил, что Путин направил телеграмму с соболезнованиями в адрес родных и близких Чилингарова.

Артур Чилингаров, Герой СССР и России, исследователь Арктики и Антарктики, ученый, депутат Госдумы, скончался 1 июня. Ему было 84 года.

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Президент россии Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной ученого-полярника, депутата Госдумы Артура Чилингарова. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Они [Путин и Чилингаров] многие годы дружили, хорошо знали друг друга», — отметил Песков. Его слова приводит РИА Новости. Пресс-секретарь президента, сообщил, что Путин направил телеграмму с соболезнованиями в адрес родных и близких Чилингарова. Артур Чилингаров, Герой СССР и России, исследователь Арктики и Антарктики, ученый, депутат Госдумы, скончался 1 июня. Ему было 84 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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