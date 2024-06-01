Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова

01 июня 2024 в 22:29 Размер текста - 17 +

Артур Чилингаров скончался на 85-м году жизни Фото: Александр Мамаев © URA.RU Президент россии Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной ученого-полярника, депутата Госдумы Артура Чилингарова. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Они [Путин и Чилингаров] многие годы дружили, хорошо знали друг друга», — отметил Песков. Его слова приводит РИА Новости. Пресс-секретарь президента, сообщил, что Путин направил телеграмму с соболезнованиями в адрес родных и близких Чилингарова. Артур Чилингаров, Герой СССР и России, исследователь Арктики и Антарктики, ученый, депутат Госдумы, скончался 1 июня. Ему было 84 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент россии Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной ученого-полярника, депутата Госдумы Артура Чилингарова. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Они [Путин и Чилингаров] многие годы дружили, хорошо знали друг друга», — отметил Песков. Его слова приводит РИА Новости. Пресс-секретарь президента, сообщил, что Путин направил телеграмму с соболезнованиями в адрес родных и близких Чилингарова. Артур Чилингаров, Герой СССР и России, исследователь Арктики и Антарктики, ученый, депутат Госдумы, скончался 1 июня. Ему было 84 года.