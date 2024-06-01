Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова

Президент россии Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной ученого-полярника, депутата Госдумы Артура Чилингарова. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Они [Путин и Чилингаров] многие годы дружили, хорошо знали друг друга», — отметил Песков. Его слова приводит РИА Новости. Пресс-секретарь президента, сообщил, что Путин направил телеграмму с соболезнованиями в адрес родных и близких Чилингарова.
Артур Чилингаров, Герой СССР и России, исследователь Арктики и Антарктики, ученый, депутат Госдумы, скончался 1 июня. Ему было 84 года.
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