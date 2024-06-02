СК подтвердил наличие жертв из-за пожара на НПЗ в Ухте

02 июня 2024 в 17:33 Размер текста - 17 +

Следком сообщил о жертвах пожара в Ухте Фото: Илья Московец © URA.RU При пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте Республике Коми есть погибшие. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. «По данным следствия, сегодня на нефтеперерабатывающем объекте города Ухты при проведении плановых технических работ подрядной организацией произошло возгорание, в результате чего есть погибшие и пострадавшие», — говорится в сообщении Следкома, опубликованного в telegram-канале. Количество жертв пока не уточняется. Ранее стало известно о возгорании на НПЗ. Причиной тому стало нарушение мер технической безопасности. Также сообщалось, что из-за инцидента пострадали три сотрудника предприятия. В СМИ писали и о погибших, однако официальных комментариев не поступало. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте Республике Коми есть погибшие. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. «По данным следствия, сегодня на нефтеперерабатывающем объекте города Ухты при проведении плановых технических работ подрядной организацией произошло возгорание, в результате чего есть погибшие и пострадавшие», — говорится в сообщении Следкома, опубликованного в telegram-канале. Количество жертв пока не уточняется. Ранее стало известно о возгорании на НПЗ. Причиной тому стало нарушение мер технической безопасности. Также сообщалось, что из-за инцидента пострадали три сотрудника предприятия. В СМИ писали и о погибших, однако официальных комментариев не поступало.