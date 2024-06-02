СК подтвердил наличие жертв из-за пожара на НПЗ в Ухте

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Пожар на складах. Екатеринбург, дым, тушение огня, пожарный в каске, локализация пожара
Следком сообщил о жертвах пожара в Ухте Фото:

При пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте Республике Коми есть погибшие. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

«По данным следствия, сегодня на нефтеперерабатывающем объекте города Ухты при проведении плановых технических работ подрядной организацией произошло возгорание, в результате чего есть погибшие и пострадавшие», — говорится в сообщении Следкома, опубликованного в telegram-канале. Количество жертв пока не уточняется.

Ранее стало известно о возгорании на НПЗ. Причиной тому стало нарушение мер технической безопасности. Также сообщалось, что из-за инцидента пострадали три сотрудника предприятия. В СМИ писали и о погибших, однако официальных комментариев не поступало.

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При пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте Республике Коми есть погибшие. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. «По данным следствия, сегодня на нефтеперерабатывающем объекте города Ухты при проведении плановых технических работ подрядной организацией произошло возгорание, в результате чего есть погибшие и пострадавшие», — говорится в сообщении Следкома, опубликованного в telegram-канале. Количество жертв пока не уточняется. Ранее стало известно о возгорании на НПЗ. Причиной тому стало нарушение мер технической безопасности. Также сообщалось, что из-за инцидента пострадали три сотрудника предприятия. В СМИ писали и о погибших, однако официальных комментариев не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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