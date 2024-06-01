К месту происшествия прибыли силовики и экстренные службы
В Екатеринбурге под окнами многоэтажного дома нашли тело мужчины. По словам очевидца, инцидент произошел 2 июня на улице Академика Парина, 43/3.
«Вышли погулять на улицу с собакой, вдруг слышим хлопок прямо рядом. Смотрим, парень лежит. Сказали, вроде, с 13-го этажа», — пояснил собеседник Е1.
По данным издания, на месте работали медики, они накрыли мужчину красной тканью. Позже приехали полицейские, которые опрашивали свидетелей.
Редакция URA.RU обратилась в региональный СКР за комментарием по теме публикации. Ответ ожидается.
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