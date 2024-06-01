01 июня 2024

В Екатеринбурге под окнами многоэтажки нашли тело мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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К месту происшествия прибыли силовики и экстренные службы
К месту происшествия прибыли силовики и экстренные службы Фото:

В Екатеринбурге под окнами многоэтажного дома нашли тело мужчины. По словам очевидца, инцидент произошел 2 июня на улице Академика Парина, 43/3.

«Вышли погулять на улицу с собакой, вдруг слышим хлопок прямо рядом. Смотрим, парень лежит. Сказали, вроде, с 13-го этажа», — пояснил собеседник Е1.

По данным издания, на месте работали медики, они накрыли мужчину красной тканью. Позже приехали полицейские, которые опрашивали свидетелей.

Редакция URA.RU обратилась в региональный СКР за комментарием по теме публикации. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге под окнами многоэтажного дома нашли тело мужчины. По словам очевидца, инцидент произошел 2 июня на улице Академика Парина, 43/3. «Вышли погулять на улицу с собакой, вдруг слышим хлопок прямо рядом. Смотрим, парень лежит. Сказали, вроде, с 13-го этажа», — пояснил собеседник Е1. По данным издания, на месте работали медики, они накрыли мужчину красной тканью. Позже приехали полицейские, которые опрашивали свидетелей. Редакция URA.RU обратилась в региональный СКР за комментарием по теме публикации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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