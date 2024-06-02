В аэропорту Кольцово скопились огромные очереди

В аэропорту Кольцово из-за проблем на международном терминале в ночь на 3 июня образовались длинные очереди. Люди, прибывшие из-за границы, жалуются на плохую вентиляцию, покинуть здание удается с трудом, пояснили очевидцы.
«Очередь по прилету в Кольцово, толкаемся, как сельди в бочке. Вентиляция не работает, дети ревут. Стоим в очереди на паспортный контроль, ждем уже 50 минут», — рассказала собеседница издания E1.
По сведениям очевидцев, часть международного терминала перекрыли из-за ремонтных работ. Редакция URA.RU запросила комментарий в пресс-службе Кольцово. Ответ ожидается.
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