02 июня 2024
01 июня 2024

В аэропорту Кольцово скопились огромные очереди

© Служба новостей «URA.RU»
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Людям удается покинуть аэропорт с трудом
Людям удается покинуть аэропорт с трудом Фото:

В аэропорту Кольцово из-за проблем на международном терминале в ночь на 3 июня образовались длинные очереди. Люди, прибывшие из-за границы, жалуются на плохую вентиляцию, покинуть здание удается с трудом, пояснили очевидцы.

«Очередь по прилету в Кольцово, толкаемся, как сельди в бочке. Вентиляция не работает, дети ревут. Стоим в очереди на паспортный контроль, ждем уже 50 минут», — рассказала собеседница издания E1.

По сведениям очевидцев, часть международного терминала перекрыли из-за ремонтных работ. Редакция URA.RU запросила комментарий в пресс-службе Кольцово. Ответ ожидается.

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В аэропорту Кольцово из-за проблем на международном терминале в ночь на 3 июня образовались длинные очереди. Люди, прибывшие из-за границы, жалуются на плохую вентиляцию, покинуть здание удается с трудом, пояснили очевидцы. «Очередь по прилету в Кольцово, толкаемся, как сельди в бочке. Вентиляция не работает, дети ревут. Стоим в очереди на паспортный контроль, ждем уже 50 минут», — рассказала собеседница издания E1. По сведениям очевидцев, часть международного терминала перекрыли из-за ремонтных работ. Редакция URA.RU запросила комментарий в пресс-службе Кольцово. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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