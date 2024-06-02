В Челябинских домах продолжат отключать горячую воду

В Челябинске с 9 июня начинается второй этап опрессовок Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинске с 9 июня начинается второй этап опрессовок. Об этом 3 июня на аппаратном совещании рассказал замглавы города Александр Астахов.

«Продолжаются испытания гидравлических сетей. С 9 июня начнется второй этап опрессовок», — сообщил Астахов.

Ранее в Челябинске в одной тысяче 139 многоквартирных домах и в 170 соцобъектах отключили горячую воду из-за гидравлических испытаний. В свою очередь мэр Челябинска Наталья Котова распорядилась о том, чтобы управляющие компании обязательно уведомляли жителей в случае отклонения от сороков отключения горячей воды.