ФСБ задержала агентов СБУ, готовивших теракты против военных Черноморского флота

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
ФСБ раскрыла сеть украинских спецслужб в Севастополе Фото:

Агентурная сеть украинских спецслужб, находилась под руководством СБУ, раскрыта в Севастополе, задержаны пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.

«ФСБ раскрыла агентурную сеть украинских спецслужб в Севастополе. Она создана для диверсий против военных Черноморского флота», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС.

Отмечается, что агенты были завербованы в Запорожской области. У них во время обысков нашли три готовые бомбы, а также несколько килограммов взрывчатки. Против пятерых задержанных заведены уголовные дела: госизмена и теракт.

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Агентурная сеть украинских спецслужб, находилась под руководством СБУ, раскрыта в Севастополе, задержаны пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России. «ФСБ раскрыла агентурную сеть украинских спецслужб в Севастополе. Она создана для диверсий против военных Черноморского флота», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. Отмечается, что агенты были завербованы в Запорожской области. У них во время обысков нашли три готовые бомбы, а также несколько килограммов взрывчатки. Против пятерых задержанных заведены уголовные дела: госизмена и теракт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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