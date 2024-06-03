ФСБ задержала агентов СБУ, готовивших теракты против военных Черноморского флота

03 июня 2024 в 14:47 Размер текста - 17 +

ФСБ раскрыла сеть украинских спецслужб в Севастополе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Агентурная сеть украинских спецслужб, находилась под руководством СБУ, раскрыта в Севастополе, задержаны пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России. «ФСБ раскрыла агентурную сеть украинских спецслужб в Севастополе. Она создана для диверсий против военных Черноморского флота», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. Отмечается, что агенты были завербованы в Запорожской области. У них во время обысков нашли три готовые бомбы, а также несколько килограммов взрывчатки. Против пятерых задержанных заведены уголовные дела: госизмена и теракт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Агентурная сеть украинских спецслужб, находилась под руководством СБУ, раскрыта в Севастополе, задержаны пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России. «ФСБ раскрыла агентурную сеть украинских спецслужб в Севастополе. Она создана для диверсий против военных Черноморского флота», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. Отмечается, что агенты были завербованы в Запорожской области. У них во время обысков нашли три готовые бомбы, а также несколько килограммов взрывчатки. Против пятерых задержанных заведены уголовные дела: госизмена и теракт.