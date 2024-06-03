Екатеринбуржец выпрыгнул с 10 этажа на глазах у жены, спасаясь от галлюцинаций

03 июня 2024 в 15:57 Размер текста - 17 +

Перед трагедией у мужчины развились галлюцинации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбуржец выпрыгнул с 10 этажа на глазах у собственной супруги. Женщина объяснила полиции, что муж злоупотреблял алкоголем, из-за чего у него начались галлюцинации. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник. «Вечером 2 июня житель дома №43/3 на улице Академика Парина выпал с переходной лоджии 10 этажа. Его супруга в этот момент находилась там же. Она пояснила, что муж долгое время пил, на фоне чего у него начались галлюцинации. Спасаясь от них, он и прыгнул вниз», — объяснил источник. Очевидцы происшествия вызвали полицию и скорую, но спасти человека не удалось. Известно, что погибшему 33 года, ранее он не был судим. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец выпрыгнул с 10 этажа на глазах у собственной супруги. Женщина объяснила полиции, что муж злоупотреблял алкоголем, из-за чего у него начались галлюцинации. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник. «Вечером 2 июня житель дома №43/3 на улице Академика Парина выпал с переходной лоджии 10 этажа. Его супруга в этот момент находилась там же. Она пояснила, что муж долгое время пил, на фоне чего у него начались галлюцинации. Спасаясь от них, он и прыгнул вниз», — объяснил источник. Очевидцы происшествия вызвали полицию и скорую, но спасти человека не удалось. Известно, что погибшему 33 года, ранее он не был судим.