Екатеринбуржец выпрыгнул с 10 этажа на глазах у жены, спасаясь от галлюцинаций

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Презентация четвертого сезона паблик-арт программы ЧО. Екатеринбург, граненый стакан
Перед трагедией у мужчины развились галлюцинации Фото:

Екатеринбуржец выпрыгнул с 10 этажа на глазах у собственной супруги. Женщина объяснила полиции, что муж злоупотреблял алкоголем, из-за чего у него начались галлюцинации. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник.

«Вечером 2 июня житель дома №43/3 на улице Академика Парина выпал с переходной лоджии 10 этажа. Его супруга в этот момент находилась там же. Она пояснила, что муж долгое время пил, на фоне чего у него начались галлюцинации. Спасаясь от них, он и прыгнул вниз», — объяснил источник.

Очевидцы происшествия вызвали полицию и скорую, но спасти человека не удалось. Известно, что погибшему 33 года, ранее он не был судим.

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Екатеринбуржец выпрыгнул с 10 этажа на глазах у собственной супруги. Женщина объяснила полиции, что муж злоупотреблял алкоголем, из-за чего у него начались галлюцинации. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник. «Вечером 2 июня житель дома №43/3 на улице Академика Парина выпал с переходной лоджии 10 этажа. Его супруга в этот момент находилась там же. Она пояснила, что муж долгое время пил, на фоне чего у него начались галлюцинации. Спасаясь от них, он и прыгнул вниз», — объяснил источник. Очевидцы происшествия вызвали полицию и скорую, но спасти человека не удалось. Известно, что погибшему 33 года, ранее он не был судим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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