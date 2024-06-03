Таксист-мигрант отказался везти ветеранов СВО из-за разговоров о «Крокусе»

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Обзорная по городу. Пермь , такси, шашечка такси
Таксист силой высадил участников СВО из автомобиля Фото:

Ветераны СВО стали участниками неприятного инцидента, произошедшем в московском такси. Таксист-мигрант отказался продолжать поездку с пассажирами после того, как те начали обсуждать теракт в «Крокусе» и высадил их на обочине дороги.

«Лично я так понимаю, что он был недоволен тем, что мы начали разговаривать о „Крокусе“. Видимо, он поддерживает то, что там убивали наших. А нас, как участников СВО, он просто высадил и уехал», — передает слова участника СВО MK.RU. Он добавил, что они ехали на автомобиле Kia с тверскими номерами.

Пассажиры пытались понять причину отказа от продолжения поездки, но водитель молча вышел из машины, подошел к задней двери и начал вытаскивать одного из них на улицу. В этот момент рядом с автомобилем остановились еще два такси с мигрантами за рулем. В итоге таксист уехал, оставив пассажиров на дороге.

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Ветераны СВО стали участниками неприятного инцидента, произошедшем в московском такси. Таксист-мигрант отказался продолжать поездку с пассажирами после того, как те начали обсуждать теракт в «Крокусе» и высадил их на обочине дороги. «Лично я так понимаю, что он был недоволен тем, что мы начали разговаривать о „Крокусе“. Видимо, он поддерживает то, что там убивали наших. А нас, как участников СВО, он просто высадил и уехал», — передает слова участника СВО MK.RU. Он добавил, что они ехали на автомобиле Kia с тверскими номерами. Пассажиры пытались понять причину отказа от продолжения поездки, но водитель молча вышел из машины, подошел к задней двери и начал вытаскивать одного из них на улицу. В этот момент рядом с автомобилем остановились еще два такси с мигрантами за рулем. В итоге таксист уехал, оставив пассажиров на дороге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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