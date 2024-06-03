Таксист-мигрант отказался везти ветеранов СВО из-за разговоров о «Крокусе»

03 июня 2024 в 17:36 Размер текста - 17 +

Таксист силой высадил участников СВО из автомобиля Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Ветераны СВО стали участниками неприятного инцидента, произошедшем в московском такси. Таксист-мигрант отказался продолжать поездку с пассажирами после того, как те начали обсуждать теракт в «Крокусе» и высадил их на обочине дороги. «Лично я так понимаю, что он был недоволен тем, что мы начали разговаривать о „Крокусе“. Видимо, он поддерживает то, что там убивали наших. А нас, как участников СВО, он просто высадил и уехал», — передает слова участника СВО MK.RU. Он добавил, что они ехали на автомобиле Kia с тверскими номерами. Пассажиры пытались понять причину отказа от продолжения поездки, но водитель молча вышел из машины, подошел к задней двери и начал вытаскивать одного из них на улицу. В этот момент рядом с автомобилем остановились еще два такси с мигрантами за рулем. В итоге таксист уехал, оставив пассажиров на дороге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ветераны СВО стали участниками неприятного инцидента, произошедшем в московском такси. Таксист-мигрант отказался продолжать поездку с пассажирами после того, как те начали обсуждать теракт в «Крокусе» и высадил их на обочине дороги. «Лично я так понимаю, что он был недоволен тем, что мы начали разговаривать о „Крокусе“. Видимо, он поддерживает то, что там убивали наших. А нас, как участников СВО, он просто высадил и уехал», — передает слова участника СВО MK.RU. Он добавил, что они ехали на автомобиле Kia с тверскими номерами. Пассажиры пытались понять причину отказа от продолжения поездки, но водитель молча вышел из машины, подошел к задней двери и начал вытаскивать одного из них на улицу. В этот момент рядом с автомобилем остановились еще два такси с мигрантами за рулем. В итоге таксист уехал, оставив пассажиров на дороге.