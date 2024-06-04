Умер актер из сериала «Доктор Кто» Уильям Расселл

Известный британский актер Уильям Расселл, запомнившийся зрителям по роли учителя Яна Честерсона в культовом сериале «Доктор Кто», скончался в возрасте 99 лет.
«Уильям Расселл ушел из жизни в понедельник. Однако подробности и обстоятельства его смерти пока не разглашаются», — сообщает британская газета The Sun.
Расселл стал одним из первых актеров, сыгравших в «Докторе Кто» после запуска сериала в 1963 году. Его персонаж, Ян Честерсон, был учителем, который путешествовал во времени и пространстве. Кроме «Доктора Кто», Расселл известен своими работами в таких проектах, как «Большой побег» и «Улица коронации».
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