04 июня 2024

Умер актер из сериала «Доктор Кто» Уильям Расселл

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Умер британский актер Расселл
Умер британский актер Расселл Фото:

Известный британский актер Уильям Расселл, запомнившийся зрителям по роли учителя Яна Честерсона в культовом сериале «Доктор Кто», скончался в возрасте 99 лет.

«Уильям Расселл ушел из жизни в понедельник. Однако подробности и обстоятельства его смерти пока не разглашаются», — сообщает британская газета The Sun.

Расселл стал одним из первых актеров, сыгравших в «Докторе Кто» после запуска сериала в 1963 году. Его персонаж, Ян Честерсон, был учителем, который путешествовал во времени и пространстве. Кроме «Доктора Кто», Расселл известен своими работами в таких проектах, как «Большой побег» и «Улица коронации».

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Известный британский актер Уильям Расселл, запомнившийся зрителям по роли учителя Яна Честерсона в культовом сериале «Доктор Кто», скончался в возрасте 99 лет. «Уильям Расселл ушел из жизни в понедельник. Однако подробности и обстоятельства его смерти пока не разглашаются», — сообщает британская газета The Sun. Расселл стал одним из первых актеров, сыгравших в «Докторе Кто» после запуска сериала в 1963 году. Его персонаж, Ян Честерсон, был учителем, который путешествовал во времени и пространстве. Кроме «Доктора Кто», Расселл известен своими работами в таких проектах, как «Большой побег» и «Улица коронации».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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