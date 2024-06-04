04 июня 2024

Мальчика, выпавшего из окна 8-го этажа в Екатеринбурге, выписали из больницы

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам соседей, после прошедшей операции ребенок уже может бегать
По словам соседей, после прошедшей операции ребенок уже может бегать Фото:

В Екатеринбурге из больницы выписали четырехлетнего мальчика, который выпал из окна 8-го этажа в начале мая. По словам соседей, после операции и восстановления ребенок уже начал бегать.

«На подоконнике лук у них лежал, он с ним играл и выпал. Упал на спину, и как раз в этот день снежок выпал. Так удачно. Чудо! Ведь это восьмой этаж. Сделали операцию — и все нормально с ним, вовсю бегает!» — рассказал сосед семьи порталу Е1.ru.

Отец мальчика рассказал порталу, что у ребенка были травмированы внутренние органы, но не было ни одного перелома. Вероятно, к осени его отдадут в детский сад.

Мальчик выпал утром 6 мая из окна 8-го этажа жилого дома на улице Шефской. Его сразу госпитализировали. В истории было подозрение на криминальный след — по началу врачам показались странными травмы ребенка. Источник URA.RU раскрыл, что мать рассказала полиции: по ее словам, пока женщина отошла в туалет, ребенок поставил стул на балконе, после чего выпал из окна.

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В Екатеринбурге из больницы выписали четырехлетнего мальчика, который выпал из окна 8-го этажа в начале мая. По словам соседей, после операции и восстановления ребенок уже начал бегать. «На подоконнике лук у них лежал, он с ним играл и выпал. Упал на спину, и как раз в этот день снежок выпал. Так удачно. Чудо! Ведь это восьмой этаж. Сделали операцию — и все нормально с ним, вовсю бегает!» — рассказал сосед семьи порталу Е1.ru. Отец мальчика рассказал порталу, что у ребенка были травмированы внутренние органы, но не было ни одного перелома. Вероятно, к осени его отдадут в детский сад. Мальчик выпал утром 6 мая из окна 8-го этажа жилого дома на улице Шефской. Его сразу госпитализировали. В истории было подозрение на криминальный след — по началу врачам показались странными травмы ребенка. Источник URA.RU раскрыл, что мать рассказала полиции: по ее словам, пока женщина отошла в туалет, ребенок поставил стул на балконе, после чего выпал из окна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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