Мальчика, выпавшего из окна 8-го этажа в Екатеринбурге, выписали из больницы

В Екатеринбурге из больницы выписали четырехлетнего мальчика, который выпал из окна 8-го этажа в начале мая. По словам соседей, после операции и восстановления ребенок уже начал бегать.
«На подоконнике лук у них лежал, он с ним играл и выпал. Упал на спину, и как раз в этот день снежок выпал. Так удачно. Чудо! Ведь это восьмой этаж. Сделали операцию — и все нормально с ним, вовсю бегает!» — рассказал сосед семьи порталу Е1.ru.
Отец мальчика рассказал порталу, что у ребенка были травмированы внутренние органы, но не было ни одного перелома. Вероятно, к осени его отдадут в детский сад.
Мальчик выпал утром 6 мая из окна 8-го этажа жилого дома на улице Шефской. Его сразу госпитализировали. В истории было подозрение на криминальный след — по началу врачам показались странными травмы ребенка. Источник URA.RU раскрыл, что мать рассказала полиции: по ее словам, пока женщина отошла в туалет, ребенок поставил стул на балконе, после чего выпал из окна.
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