Появились новые детали убийства военными семи человек в Абрикосовке

По делу об убийстве 7 человек в Абрикосовке провели следственный эксперимент
© Служба новостей «URA.RU»
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Проведен следственный эксперимент по делу об убийстве военными гражданских из поселка Абрикосовка
Проведен следственный эксперимент по делу об убийстве военными гражданских из поселка Абрикосовка Фото:

Правоохранительные органы провели следственный эксперимент и опросили свидетелей по делу об убийстве семи человек в Херсонской области. Об этом сообщили в силовых структурах. 

«Всех опросили и провели следственный эксперимент», — заявил представитель силовых структур. Информацию передает РИА Новости.

Ранее двое российских военных пытались поселиться в поселке Абрикосовка, но после отказа главы поселения о наличии свободного жилья, они совершили ряд насильственных действий, включая поджоги домов. Им предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая убийство и умышленное уничтожение или повреждение имущества, что может повлечь за собой пожизненное заключение.

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Правоохранительные органы провели следственный эксперимент и опросили свидетелей по делу об убийстве семи человек в Херсонской области. Об этом сообщили в силовых структурах.  «Всех опросили и провели следственный эксперимент», — заявил представитель силовых структур. Информацию передает РИА Новости. Ранее двое российских военных пытались поселиться в поселке Абрикосовка, но после отказа главы поселения о наличии свободного жилья, они совершили ряд насильственных действий, включая поджоги домов. Им предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая убийство и умышленное уничтожение или повреждение имущества, что может повлечь за собой пожизненное заключение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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