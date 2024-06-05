Появились новые детали убийства военными семи человек в Абрикосовке

Правоохранительные органы провели следственный эксперимент и опросили свидетелей по делу об убийстве семи человек в Херсонской области. Об этом сообщили в силовых структурах.
«Всех опросили и провели следственный эксперимент», — заявил представитель силовых структур. Информацию передает РИА Новости.
Ранее двое российских военных пытались поселиться в поселке Абрикосовка, но после отказа главы поселения о наличии свободного жилья, они совершили ряд насильственных действий, включая поджоги домов. Им предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая убийство и умышленное уничтожение или повреждение имущества, что может повлечь за собой пожизненное заключение.
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