04 июня 2024

В МЧС сообщили, сколько дач пострадало от паводка в Нижневартовске

В Нижневартовске 58 дачных участков пострадали от паводка
© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске 58 дач пострадали от паводка
В Нижневартовске 58 дач пострадали от паводка Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) 58 приусадебных участков пострадали из-за паводка. Об этом сообщается в сводке МЧС по ХМАО на 5 июня 2024 года.

«На реке Обь в СОТ (садово-огородническое товарищество – ред.) городе Нижневартовске подтоплено 58 приусадебных участков, за сутки подтоплено еще 10 участков. Имеется два перелива через проезжую часть автодороги ведущей в СНТ (садовое некоммерческое товарищество – ред.) „Ремонтник-87“, движение автотранспорта не нарушено», — сообщает ведомство.

Ранее в Нижневартовском районе из-за паводка частично демонтировали наплавной мост. Транспорт и людей перевозит катер с грузовой баржей.

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В Нижневартовске (ХМАО) 58 приусадебных участков пострадали из-за паводка. Об этом сообщается в сводке МЧС по ХМАО на 5 июня 2024 года. «На реке Обь в СОТ (садово-огородническое товарищество – ред.) городе Нижневартовске подтоплено 58 приусадебных участков, за сутки подтоплено еще 10 участков. Имеется два перелива через проезжую часть автодороги ведущей в СНТ (садовое некоммерческое товарищество – ред.) „Ремонтник-87“, движение автотранспорта не нарушено», — сообщает ведомство. Ранее в Нижневартовском районе из-за паводка частично демонтировали наплавной мост. Транспорт и людей перевозит катер с грузовой баржей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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