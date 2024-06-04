В МЧС сообщили, сколько дач пострадало от паводка в Нижневартовске

В Нижневартовске (ХМАО) 58 приусадебных участков пострадали из-за паводка. Об этом сообщается в сводке МЧС по ХМАО на 5 июня 2024 года.
«На реке Обь в СОТ (садово-огородническое товарищество – ред.) городе Нижневартовске подтоплено 58 приусадебных участков, за сутки подтоплено еще 10 участков. Имеется два перелива через проезжую часть автодороги ведущей в СНТ (садовое некоммерческое товарищество – ред.) „Ремонтник-87“, движение автотранспорта не нарушено», — сообщает ведомство.
Ранее в Нижневартовском районе из-за паводка частично демонтировали наплавной мост. Транспорт и людей перевозит катер с грузовой баржей.
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