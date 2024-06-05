Суд разрешил челябинке оставить негативный отзыв после неудачной пластики груди

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Отделение онкоурологии Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. Челябинск, операционная, операция, медики, хирурги, медицина, врач, урология
Челябинка оставила негативный отзыв на пластического хирурга, а тот пошел в суд Фото:

Центральный райсуд Челябинска разрешил оставить негативный отзыв челябинки Лидии Б. на работу пластического хирурга, который делал ей пластику груди. Обвинения с пациентки и портала «ПроДокторов» полностью сняты, сообщила URA.RU администрация портала.

«Нам удалось доказать в суде, что личное мнение человека, выраженное в отзыве, не должно зависеть от результатов медицинской экспертизы. Суд снял все обвинения. Пока данный случай стал только вторым в России, когда суд сохранил право на публикацию негативного отзыва», — рассказала URA.RU руководитель юридического отдела портала «ПроДокторов» Тамара Евтушенко.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе портала, после неудачной пластики груди челябинка Лидии Б. попыталась договориться с медицинской организацией для того, чтобы врач переделал неудачную работу либо ей вернули деньги. Обратную связь она не получила, поэтому пациентке пришлось отстаивать свое мнение в суде. Суд решил, что вреда здоровью нанесено не было, поэтому факт некачественно оказанной медпомощи и врачебной ошибки медицинской экспертизой не подтвержден. При этом эстетическую сторону вопроса суд не учел.

После этого пациентка оставила отзыв с фотографиями результата работы пластического хирурга на портале «ПроДокторов», Врач подал иск к сайту и автору текста с требованием удалить негативный комментарий на основании решения суда. В результате суд встал на сторону женщины и позволил оставить отзыв, основанный на ее личном мнении. По данным портала, ранее в подобных случаях пользователей обвиняли в нанесении вреда репутации врачей.

Ранее URA.RU сообщало о претензиях жительницы Магнитогорска к работе хирурга, который должен был уменьшить ее бюст после удаления доброкачественной опухоли. Врачи другого медцентра заподозрили ошибку в ходе операции, которую допустил доктор.

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Центральный райсуд Челябинска разрешил оставить негативный отзыв челябинки Лидии Б. на работу пластического хирурга, который делал ей пластику груди. Обвинения с пациентки и портала «ПроДокторов» полностью сняты, сообщила URA.RU администрация портала. «Нам удалось доказать в суде, что личное мнение человека, выраженное в отзыве, не должно зависеть от результатов медицинской экспертизы. Суд снял все обвинения. Пока данный случай стал только вторым в России, когда суд сохранил право на публикацию негативного отзыва», — рассказала URA.RU руководитель юридического отдела портала «ПроДокторов» Тамара Евтушенко. Как сообщили URA.RU в пресс-службе портала, после неудачной пластики груди челябинка Лидии Б. попыталась договориться с медицинской организацией для того, чтобы врач переделал неудачную работу либо ей вернули деньги. Обратную связь она не получила, поэтому пациентке пришлось отстаивать свое мнение в суде. Суд решил, что вреда здоровью нанесено не было, поэтому факт некачественно оказанной медпомощи и врачебной ошибки медицинской экспертизой не подтвержден. При этом эстетическую сторону вопроса суд не учел. После этого пациентка оставила отзыв с фотографиями результата работы пластического хирурга на портале «ПроДокторов», Врач подал иск к сайту и автору текста с требованием удалить негативный комментарий на основании решения суда. В результате суд встал на сторону женщины и позволил оставить отзыв, основанный на ее личном мнении. По данным портала, ранее в подобных случаях пользователей обвиняли в нанесении вреда репутации врачей. Ранее URA.RU сообщало о претензиях жительницы Магнитогорска к работе хирурга, который должен был уменьшить ее бюст после удаления доброкачественной опухоли. Врачи другого медцентра заподозрили ошибку в ходе операции, которую допустил доктор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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