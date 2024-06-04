04 июня 2024

Погибший от молнии пермский подросток был единственным ребенком в семье

© Служба новостей «URA.RU»
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Молния ударила в дерево, под которым прятался мальчик
Молния ударила в дерево, под которым прятался мальчик Фото:

Четырнадцатилетний подросток, погибший от удара молнии в Нытве Пермского края, был единственным ребенком в семье. Об этом рассказали в школе, где учился мальчик.

«Для родителей это большое горе. Это был единственный ребенок в семье», — сообщили в школе №3 порталу 59.ru.

Как ранее рассказывало URA.RU, трагедия произошла, когда подросток вместе с отцом был на рыбалке. Во время грозы они решили укрыться под деревом, но в этот момент рядом ударила молния. 

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Четырнадцатилетний подросток, погибший от удара молнии в Нытве Пермского края, был единственным ребенком в семье. Об этом рассказали в школе, где учился мальчик. «Для родителей это большое горе. Это был единственный ребенок в семье», — сообщили в школе №3 порталу 59.ru. Как ранее рассказывало URA.RU, трагедия произошла, когда подросток вместе с отцом был на рыбалке. Во время грозы они решили укрыться под деревом, но в этот момент рядом ударила молния. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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