Погибший от молнии пермский подросток был единственным ребенком в семье

Молния ударила в дерево, под которым прятался мальчик
Четырнадцатилетний подросток, погибший от удара молнии в Нытве Пермского края, был единственным ребенком в семье. Об этом рассказали в школе, где учился мальчик.
«Для родителей это большое горе. Это был единственный ребенок в семье», — сообщили в школе №3 порталу 59.ru.
Как ранее рассказывало URA.RU, трагедия произошла, когда подросток вместе с отцом был на рыбалке. Во время грозы они решили укрыться под деревом, но в этот момент рядом ударила молния.
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