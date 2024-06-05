Глава Минфина РФ Антон Силуанов лучше знает, на какие цели направить повышенный налог. Такое заявление сделала журналистка Ксения Собчак.
«Господин Силуанов точно лучше, чем Ксения Собчак, знает, куда направить налог», — ответила Собчак на вопрос корреспондента РБК о том, куда бы она направила собственный повышенный налог, если бы могла выбрать. Она добавила, что пока не планирует повышать зарплату сотрудникам, чтобы компенсировать прогрессивную налоговую шкалу.
Ранее Минфин внес предложения по изменению налоговой системы. Главным нововведением станет прогрессивная шкала НДФЛ, при этом она коснется лишь двух миллионов россиян, тогда как для 97% граждан налог не вырастет. 30 мая предложенные Минфином изменения были утверждены правительством РФ.
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