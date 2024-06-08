На «Госуслугах» начали тестировать технологию GPT

08 июня 2024 в 10:18 Размер текста - 17 +

Результаты работы с ИИ на «Госуслугах» могут представить в сентябре, сказал Максут Шадаев Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году Минцифры начало тестировать технологию чата GPT с искусственным интеллектом на портале «Госуслуг». Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев в кулуарах ПМЭФ. «Да, мы тестируем [на „Госуслугах“] две разработки — и „Яндекс“, и „Сбер“, — сравниваем, смотрим. Закрытое тестирование пока, я думаю, что в сентябре представим результаты», — заявил Максут Шадаев. Он уточнил, что технология должна будет помочь в консультациях для пользователей портала. Первые результаты работы с ИИ могут быть представлены уже в сентябре текущего года, уточнил, Шадаев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минцифры начало тестировать технологию чата GPT с искусственным интеллектом на портале «Госуслуг». Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев в кулуарах ПМЭФ. «Да, мы тестируем [на „Госуслугах“] две разработки — и „Яндекс“, и „Сбер“, — сравниваем, смотрим. Закрытое тестирование пока, я думаю, что в сентябре представим результаты», — заявил Максут Шадаев. Он уточнил, что технология должна будет помочь в консультациях для пользователей портала. Первые результаты работы с ИИ могут быть представлены уже в сентябре текущего года, уточнил, Шадаев.