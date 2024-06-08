08 июня 2024

На «Госуслугах» начали тестировать технологию GPT

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Госуслуги. Тюмень, госуслуги, госуслуги сайт, сайт госуслуг
Результаты работы с ИИ на «Госуслугах» могут представить в сентябре, сказал Максут Шадаев Фото:
новость из сюжета
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году

Минцифры начало тестировать технологию чата GPT с искусственным интеллектом на портале «Госуслуг». Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев в кулуарах ПМЭФ.

«Да, мы тестируем [на „Госуслугах“] две разработки — и „Яндекс“, и „Сбер“, — сравниваем, смотрим. Закрытое тестирование пока, я думаю, что в сентябре представим результаты», — заявил Максут Шадаев.

Он уточнил, что технология должна будет помочь в консультациях для пользователей портала. Первые результаты работы с ИИ могут быть представлены уже в сентябре текущего года, уточнил, Шадаев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минцифры начало тестировать технологию чата GPT с искусственным интеллектом на портале «Госуслуг». Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев в кулуарах ПМЭФ. «Да, мы тестируем [на „Госуслугах“] две разработки — и „Яндекс“, и „Сбер“, — сравниваем, смотрим. Закрытое тестирование пока, я думаю, что в сентябре представим результаты», — заявил Максут Шадаев. Он уточнил, что технология должна будет помочь в консультациях для пользователей портала. Первые результаты работы с ИИ могут быть представлены уже в сентябре текущего года, уточнил, Шадаев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...