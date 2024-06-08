На «Госуслугах» начали тестировать технологию GPT

Результаты работы с ИИ на «Госуслугах» могут представить в сентябре, сказал Максут Шадаев
новость из сюжетаПетербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году
Минцифры начало тестировать технологию чата GPT с искусственным интеллектом на портале «Госуслуг». Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев в кулуарах ПМЭФ.
«Да, мы тестируем [на „Госуслугах“] две разработки — и „Яндекс“, и „Сбер“, — сравниваем, смотрим. Закрытое тестирование пока, я думаю, что в сентябре представим результаты», — заявил Максут Шадаев.
Он уточнил, что технология должна будет помочь в консультациях для пользователей портала. Первые результаты работы с ИИ могут быть представлены уже в сентябре текущего года, уточнил, Шадаев.
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