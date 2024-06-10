Россияне поставили антирекорд по зарплатным амбициям

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Около 33% россиян готовы пойти на снижение зарплат ради сохранения работы Фото:

Индекс готовности снизить зарплатные амбиции побил исторический максимум в первом квартале 2024 года. Треть россиян согласились снизить зарплатные ожидания ради сохранения работы или трудоустройства, говорится в опросе HeadHunter.

«Индекс готовности снизить зарплатные амбиции побил исторический максимум в первом квартале 2024 года и составил 0,15 пункта. 33% респондентов заявили о готовности снизить зарплатные ожидания ради сохранения работы или трудоустройства, а 49% не откажутся от своих требований», — передает данные опроса РБК.

Индекс готовности снизить зарплатные ожидания — один из показателей, по которому оценивается индекс самочувствия состояния соискателей и делается прогноз на перспективу. Когда он колеблется от минус одного до плюс одного это говорит о негативных настроениях работников.

Менее других гибкими в вопросе зарплатных ожиданий оказались жители Северо-Западного федерального округа (0,05 пункта), более других на снижение зарплаты готовы соискатели из Дальневосточного федерального округа (0,25 пункта), говорится в исследовании. Самыми негибкими в этом вопросе оказались представители IT-сферы, наибольшую готовность снизить зарплатные ожидания показали представители сферы закупок.

В мае 2024 года жители России называли желаемую зарплату более 140 тысяч рублей в месяц, говорится в исследование сервиса «Работа.ру». Женщины хотели бы зарабатывать в месяц 125 тысяч рублей, мужчины — 171 тысячу рублей.

Каждый второй работодатель готов отказать соискателю из-за высоких зарплатных ожиданий. Согласно проведенному ранее исследованию, подходящему кандидату могут отказать, когда покажется, что он не сработается с коллективом (55%), не проявил интереса к работе (52%) или из-за слишком высоких зарплатных ожиданий (49%), говорится в исследовании сервисов «СберПодбор» и «Работа.ру». В каждой десятой компании интересуются готовностью соискателя к переработкам, пишет RT.

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Индекс готовности снизить зарплатные амбиции побил исторический максимум в первом квартале 2024 года. Треть россиян согласились снизить зарплатные ожидания ради сохранения работы или трудоустройства, говорится в опросе HeadHunter. «Индекс готовности снизить зарплатные амбиции побил исторический максимум в первом квартале 2024 года и составил 0,15 пункта. 33% респондентов заявили о готовности снизить зарплатные ожидания ради сохранения работы или трудоустройства, а 49% не откажутся от своих требований», — передает данные опроса РБК. Индекс готовности снизить зарплатные ожидания — один из показателей, по которому оценивается индекс самочувствия состояния соискателей и делается прогноз на перспективу. Когда он колеблется от минус одного до плюс одного это говорит о негативных настроениях работников. Менее других гибкими в вопросе зарплатных ожиданий оказались жители Северо-Западного федерального округа (0,05 пункта), более других на снижение зарплаты готовы соискатели из Дальневосточного федерального округа (0,25 пункта), говорится в исследовании. Самыми негибкими в этом вопросе оказались представители IT-сферы, наибольшую готовность снизить зарплатные ожидания показали представители сферы закупок. В мае 2024 года жители России называли желаемую зарплату более 140 тысяч рублей в месяц, говорится в исследование сервиса «Работа.ру». Женщины хотели бы зарабатывать в месяц 125 тысяч рублей, мужчины — 171 тысячу рублей. Каждый второй работодатель готов отказать соискателю из-за высоких зарплатных ожиданий. Согласно проведенному ранее исследованию, подходящему кандидату могут отказать, когда покажется, что он не сработается с коллективом (55%), не проявил интереса к работе (52%) или из-за слишком высоких зарплатных ожиданий (49%), говорится в исследовании сервисов «СберПодбор» и «Работа.ру». В каждой десятой компании интересуются готовностью соискателя к переработкам, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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