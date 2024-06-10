Москалькова: Россия держит связь с Украиной по пленным и пропавшим

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Россия находится в постоянном контакте с украинской стороной по вопросу пленных, заявила Татьяна Москалькова
Россия находится в постоянном контакте с украинской стороной по вопросу пленных, заявила Татьяна Москалькова Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова находится в постоянном контакте со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом по вопросу содержания военнопленных и поиску пропавших. Омбудсмен рассказала об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы держим связь в диалоге с омбудсменом Украины по пленным, обмениваемся списками без вести пропавших, и нам удалось установить судьбу более 100 человек и помочь», — приводит слова Москальковой официальный сайт Кремля. Она добавила, что страны договорились о взаимных посещениях военнопленных.

Москалькова посещает украинских военнослужащих на территории России, а украинский уполномоченный по правам человека приезжает к российским военнопленным. В прошлом году началась взаимная передача вещей и посылок из дома пленным по согласованию сторон, заключила омбудсмен. 

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова находится в постоянном контакте со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом по вопросу содержания военнопленных и поиску пропавших. Омбудсмен рассказала об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «Мы держим связь в диалоге с омбудсменом Украины по пленным, обмениваемся списками без вести пропавших, и нам удалось установить судьбу более 100 человек и помочь», — приводит слова Москальковой официальный сайт Кремля. Она добавила, что страны договорились о взаимных посещениях военнопленных. Москалькова посещает украинских военнослужащих на территории России, а украинский уполномоченный по правам человека приезжает к российским военнопленным. В прошлом году началась взаимная передача вещей и посылок из дома пленным по согласованию сторон, заключила омбудсмен. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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