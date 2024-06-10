Суд Варшавы выдал ордер на арест судьи Шмидта, сбежавшего в Беларусь

Окружной суд Варшавы выдал европейский ордер на арест судьи Томаша Шмидта, который уехал в Белоруссию. Об этом сообщила польская Национальная прокуратура.
«Окружной суд в Варшаве по представлению прокурора выдал европейский ордер на арест Томаша Шмидта», — говорится в сообщении. Там отметили, что Шмидта подозревают в шпионаже.
Ранее пресс-секретарь Главной комендатуры польской полиции Катажина Новак сообщил, что Интерпол не согласился выдать запрошенный Польшей ордер на арест Шмидта, передает RT. Он подал в отставку и запросил политическое убежище в Белоруссии в начале мая, мотивируя свой выбор желанием безопасно и свободно выражать свои взгляды. В Польше его заочно арестовали на три месяца, и министр иностранных дел Радослав Сикорский назвал его предателем. На следующий день после ареста Национальная прокуратура Польши объявила Шмидта в розыск.
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