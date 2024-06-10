Суд Варшавы выдал ордер на арест судьи Шмидта, сбежавшего в Беларусь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд Варшавы выдал ордер на арест Томаса Шмидта
Суд Варшавы выдал ордер на арест Томаса Шмидта Фото:

Окружной суд Варшавы выдал европейский ордер на арест судьи Томаша Шмидта, который уехал в Белоруссию. Об этом сообщила польская Национальная прокуратура. 

«Окружной суд в Варшаве по представлению прокурора выдал европейский ордер на арест Томаша Шмидта», — говорится в сообщении. Там отметили, что Шмидта подозревают в шпионаже. 

Ранее пресс-секретарь Главной комендатуры польской полиции Катажина Новак сообщил, что Интерпол не согласился выдать запрошенный Польшей ордер на арест Шмидта, передает RT. Он подал в отставку и запросил политическое убежище в Белоруссии в начале мая, мотивируя свой выбор желанием безопасно и свободно выражать свои взгляды. В Польше его заочно арестовали на три месяца, и министр иностранных дел Радослав Сикорский назвал его предателем. На следующий день после ареста Национальная прокуратура Польши объявила Шмидта в розыск.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Окружной суд Варшавы выдал европейский ордер на арест судьи Томаша Шмидта, который уехал в Белоруссию. Об этом сообщила польская Национальная прокуратура.  «Окружной суд в Варшаве по представлению прокурора выдал европейский ордер на арест Томаша Шмидта», — говорится в сообщении. Там отметили, что Шмидта подозревают в шпионаже.  Ранее пресс-секретарь Главной комендатуры польской полиции Катажина Новак сообщил, что Интерпол не согласился выдать запрошенный Польшей ордер на арест Шмидта, передает RT. Он подал в отставку и запросил политическое убежище в Белоруссии в начале мая, мотивируя свой выбор желанием безопасно и свободно выражать свои взгляды. В Польше его заочно арестовали на три месяца, и министр иностранных дел Радослав Сикорский назвал его предателем. На следующий день после ареста Национальная прокуратура Польши объявила Шмидта в розыск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...