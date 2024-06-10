Жители Екатеринбурга оказались возмущены мусором, который остался на улице Карла Либкнехта после сноса остановки «Проспект Ленина» в сторону Малышева. Своим негодованием с URA.RU поделились несколько горожан.
«Беспредел! Я с сыном каждый день прохожу мимо и вижу эту груду мусора. Стыдно за Екатеринбург!», — поделилась одна собеседница. «Свалке уже несколько дней и никто не спешит убирать. Приходят бомжи, растаскивают остатки вещей. Антисанитария. При этом здесь же стоят люди и ждут транспорт», — добавил другой.
В мэрии Екатеринбурга URA.RU пояснили, что павильон был установлен незаконно. «Собственники съезжают сами, а район контролирует. Срок по уборке мусору — завтра до конца дня», — сообщили в пресс-службе.
Как писало агентство, в начале июня глава Екатеринбурга мэр Алексей Орлов поручил демонтировать несанкционированные павильоны. Вместо них коммунальщики установят антивандальные комплексы. Еще ранее гордума утвердила новые правила уличной торговли, с помощью которых власти надеются навести порядок в этой сфере.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!