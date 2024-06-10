Екатеринбуржцы возмутились обломками остановки в центре города. Фото

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Горожане заметили груду мусора вместо остановки в центре Екатеринбурга
Горожане заметили груду мусора вместо остановки в центре Екатеринбурга Фото:

Жители Екатеринбурга оказались возмущены мусором, который остался на улице Карла Либкнехта после сноса остановки «Проспект Ленина» в сторону Малышева. Своим негодованием с URA.RU поделились несколько горожан.

«Беспредел! Я с сыном каждый день прохожу мимо и вижу эту груду мусора. Стыдно за Екатеринбург!», — поделилась одна собеседница. «Свалке уже несколько дней и никто не спешит убирать. Приходят бомжи, растаскивают остатки вещей. Антисанитария. При этом здесь же стоят люди и ждут транспорт», — добавил другой.

В мэрии Екатеринбурга URA.RU пояснили, что павильон был установлен незаконно. «Собственники съезжают сами, а район контролирует. Срок по уборке мусору — завтра до конца дня», — сообщили в пресс-службе.

Как писало агентство, в начале июня глава Екатеринбурга мэр Алексей Орлов поручил демонтировать несанкционированные павильоны. Вместо них коммунальщики установят антивандальные комплексы. Еще ранее гордума утвердила новые правила уличной торговли, с помощью которых власти надеются навести порядок в этой сфере.

В центре города на месте остановки осталась куча обломков после демонтажа
В центре города на месте остановки осталась куча обломков после демонтажа
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Жители Екатеринбурга оказались возмущены мусором, который остался на улице Карла Либкнехта после сноса остановки «Проспект Ленина» в сторону Малышева. Своим негодованием с URA.RU поделились несколько горожан. «Беспредел! Я с сыном каждый день прохожу мимо и вижу эту груду мусора. Стыдно за Екатеринбург!», — поделилась одна собеседница. «Свалке уже несколько дней и никто не спешит убирать. Приходят бомжи, растаскивают остатки вещей. Антисанитария. При этом здесь же стоят люди и ждут транспорт», — добавил другой. В мэрии Екатеринбурга URA.RU пояснили, что павильон был установлен незаконно. «Собственники съезжают сами, а район контролирует. Срок по уборке мусору — завтра до конца дня», — сообщили в пресс-службе. Как писало агентство, в начале июня глава Екатеринбурга мэр Алексей Орлов поручил демонтировать несанкционированные павильоны. Вместо них коммунальщики установят антивандальные комплексы. Еще ранее гордума утвердила новые правила уличной торговли, с помощью которых власти надеются навести порядок в этой сфере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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