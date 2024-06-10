Премьер Польши отреагировал на взрыв на заводе, где готовили боеприпасы для ВСУ

Премьер Польши Туск: внешние силы не причастны к взрыву на заводе «Меско»
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Внешние силы не причастны к взрыву на оружейном заводе "Меско", сообщил Дональд Туск
Внешние силы не причастны к взрыву на оружейном заводе "Меско", сообщил Дональд Туск Фото:

Власти Польши не видят признаков участия «внешних сил» во взрыве на оружейном заводе «Меско» в Свентокшиском воеводстве. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск.

«Нет оснований полагать, что причастны какие-то внешние силы», — заявил Туск на пресс-конференции. Причины взрыва уточняются.

Ранее сообщалось о мощном взрыве, произошедшем в центре производства ракетного топлива на заводе «Меско», на юге Польши. В результате инцидента погиб 59-летний мужчина, еще один человек получил травмы. На заводе выпускают ПЗРК Piorun и 125-мм снаряды для ВСУ.

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Власти Польши не видят признаков участия «внешних сил» во взрыве на оружейном заводе «Меско» в Свентокшиском воеводстве. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск. «Нет оснований полагать, что причастны какие-то внешние силы», — заявил Туск на пресс-конференции. Причины взрыва уточняются. Ранее сообщалось о мощном взрыве, произошедшем в центре производства ракетного топлива на заводе «Меско», на юге Польши. В результате инцидента погиб 59-летний мужчина, еще один человек получил травмы. На заводе выпускают ПЗРК Piorun и 125-мм снаряды для ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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