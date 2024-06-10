Премьер Польши отреагировал на взрыв на заводе, где готовили боеприпасы для ВСУ

Внешние силы не причастны к взрыву на оружейном заводе "Меско", сообщил Дональд Туск
Власти Польши не видят признаков участия «внешних сил» во взрыве на оружейном заводе «Меско» в Свентокшиском воеводстве. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск.
«Нет оснований полагать, что причастны какие-то внешние силы», — заявил Туск на пресс-конференции. Причины взрыва уточняются.
Ранее сообщалось о мощном взрыве, произошедшем в центре производства ракетного топлива на заводе «Меско», на юге Польши. В результате инцидента погиб 59-летний мужчина, еще один человек получил травмы. На заводе выпускают ПЗРК Piorun и 125-мм снаряды для ВСУ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.