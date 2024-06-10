10 июня 2024

Эндокринолог прокомментировала влияние картошки фри на развитие рака

Павлова: не нужно пугать людей развитием рака от употребления картошки фри
© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению врача, если есть картошку фри редко, ничего страшного не случится
По мнению врача, если есть картошку фри редко, ничего страшного не случится Фото:

Эндокринолог Зухра Павлова раскритиковала сравнение вреда от картофеля фри с курением. В своем telegram-канале она выразила мнение, что такие аналогии некорректны и не следует пугать людей возможным онкологическим риском от употребления жареной картошки.

«Продукт не самый полезный, но сравнивать его по степени вредности с сигаретами — перебор. Ни к чему пугать всех раком от периодического употребления картошки фри», — написала Зухра Павлова. Свое мнение врач озвучила после статьи в Daily Mail доктора Кэтрин Шанхан, которая утверждала, что одна палочка картофеля фри может сравниться с выкуриванием сигареты из-за содержания альдегидов в масле для жарки.

Павлова подчеркнула, если употреблять картошку фри нечасто, то серьезного вреда для здоровья не последует. Она также отметила, что большинство людей не ест фастфуд регулярно, в отличие от постоянного употребления табака.

Ранее эндокринолог, врач первой категории, сотрудник НИИ им. Джанелидзе Мариам Алиева раскрыла россиянам личный способ снизить аппетит и похудеть. По ее словам, качественный прием пищи утром заряжает на целый день, избавляя от вредных перекусов, которые могут негативно сказаться на фигуре. А по мнению клинического психолога Елизаветы Чесноковой, избавить от курения помогает гипноз.

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Эндокринолог Зухра Павлова раскритиковала сравнение вреда от картофеля фри с курением. В своем telegram-канале она выразила мнение, что такие аналогии некорректны и не следует пугать людей возможным онкологическим риском от употребления жареной картошки. «Продукт не самый полезный, но сравнивать его по степени вредности с сигаретами — перебор. Ни к чему пугать всех раком от периодического употребления картошки фри», — написала Зухра Павлова. Свое мнение врач озвучила после статьи в Daily Mail доктора Кэтрин Шанхан, которая утверждала, что одна палочка картофеля фри может сравниться с выкуриванием сигареты из-за содержания альдегидов в масле для жарки. Павлова подчеркнула, если употреблять картошку фри нечасто, то серьезного вреда для здоровья не последует. Она также отметила, что большинство людей не ест фастфуд регулярно, в отличие от постоянного употребления табака. Ранее эндокринолог, врач первой категории, сотрудник НИИ им. Джанелидзе Мариам Алиева раскрыла россиянам личный способ снизить аппетит и похудеть. По ее словам, качественный прием пищи утром заряжает на целый день, избавляя от вредных перекусов, которые могут негативно сказаться на фигуре. А по мнению клинического психолога Елизаветы Чесноковой, избавить от курения помогает гипноз.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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