Москалькова предложила ввести компенсацию за необоснованное задержание

11 июня 2024 в 10:13 Размер текста - 17 +

Москалькова предложила ввести механизм возмещения для незаконно или необоснованно задержанных граждан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП) предлагается внедрить механизм компенсации для тех людей, которых незаконно или необоснованно задержали. Также предложен и другие способы привлечения к ответственности. Такое предложение высказала уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова. «Полагаем необходимым рассмотреть вопрос об установлении в КоАП РФ особого компенсаторного механизма по аналогии с УПК РФ, предусматривающим институт реабилитации лиц, незаконно и необоснованно подвергнутых уголовному преследованию», — заявила Москалькова в своем ежегодном докладе. Он размещен на официальном сайте омбудсмена. Согласно докладу, текущий КоАП РФ не содержит положений, касающихся реабилитации лиц, незаконно или необоснованно задержанных, или привлеченных к административной ответственности. В докладе также подчеркивается актуальность вопроса о возмещении вреда в случаях, когда гражданам причинен ущерб лишением права управления транспортным средством, назначением обязательных работ и другими строгими административными наказаниями. В настоящее время возмещение вреда осуществляется через судебное исковое производство, что требует от потерпевшего доказывания обстоятельств задержания. Также Москалькова указывает на отсутствие в КоАП РФ процедуры обжалования постановлений об избрании мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. Она предлагает внести изменения в Кодекс, которые позволят обжаловать такие действия, как задержание, медицинское освидетельствование на состояние опьянения, изъятие вещей и документов, арест товаров, транспортных средств и других вещей. Ранее в этом же докладе уполномоченная по правам человека в РФ заявила, что свыше 52% россиян уверены в соблюдении своих прав в стране. По ее словам, это значительный рост по сравнению со статистикой десятилетней давности, когда всего 32% людей считали, что их права в России соблюдаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП) предлагается внедрить механизм компенсации для тех людей, которых незаконно или необоснованно задержали. Также предложен и другие способы привлечения к ответственности. Такое предложение высказала уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова. «Полагаем необходимым рассмотреть вопрос об установлении в КоАП РФ особого компенсаторного механизма по аналогии с УПК РФ, предусматривающим институт реабилитации лиц, незаконно и необоснованно подвергнутых уголовному преследованию», — заявила Москалькова в своем ежегодном докладе. Он размещен на официальном сайте омбудсмена. Согласно докладу, текущий КоАП РФ не содержит положений, касающихся реабилитации лиц, незаконно или необоснованно задержанных, или привлеченных к административной ответственности. В докладе также подчеркивается актуальность вопроса о возмещении вреда в случаях, когда гражданам причинен ущерб лишением права управления транспортным средством, назначением обязательных работ и другими строгими административными наказаниями. В настоящее время возмещение вреда осуществляется через судебное исковое производство, что требует от потерпевшего доказывания обстоятельств задержания. Также Москалькова указывает на отсутствие в КоАП РФ процедуры обжалования постановлений об избрании мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. Она предлагает внести изменения в Кодекс, которые позволят обжаловать такие действия, как задержание, медицинское освидетельствование на состояние опьянения, изъятие вещей и документов, арест товаров, транспортных средств и других вещей. Ранее в этом же докладе уполномоченная по правам человека в РФ заявила, что свыше 52% россиян уверены в соблюдении своих прав в стране. По ее словам, это значительный рост по сравнению со статистикой десятилетней давности, когда всего 32% людей считали, что их права в России соблюдаются.