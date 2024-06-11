Москалькова предлагает новую выплату работникам обстреливаемых территорий

Москалькова: в обстреливаемых территориях надо ввести районный коэффициент

11 июня 2024 в 10:20 Размер текста - 17 +

Татьяна Москалькова предложила ввести для работников приграничных с Украиной территорий районный коэффициент Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России необходимо рассмотреть возможность введения новых льгот для работников приграничных с Украиной российских территорий, которые ежедневно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, предложив ввести для работающих граждан районный коэффициент на момент военного положения. «Несмотря на угрозы жизни и здоровью, вызванные обстрелами со стороны Украины, граждане продолжают работать и обеспечивать функционирование жизненно важных отраслей промышленности регионов, объектов социальной инфраструктуры, детских садов, школ. Представляется необходимым рассмотреть вопрос о введении районного коэффициента для работников указанных регионов на время действия военного положения», — говорится в тексте доклада Москальковой. Он размещен на официальном сайте омбудсмена. Уполномоченный по правам человека подчеркнула, что в ее адрес часто поступают обращения от граждан. Они обращают внимание на отсутствие районного коэффициента для работников приграничных территорий на момент проведения российской спецоперации. Украина периодически атакует приграничные российские территории. Ударам вражеских беспилотников подвергаются Белгородская, Курская, Брянская и другие области. Накануне Москалькова в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным подчеркнула, что она поддерживает контакт с украинским коллегой по вопросу содержания военнопленных и поиску пропавших. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России необходимо рассмотреть возможность введения новых льгот для работников приграничных с Украиной российских территорий, которые ежедневно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, предложив ввести для работающих граждан районный коэффициент на момент военного положения. «Несмотря на угрозы жизни и здоровью, вызванные обстрелами со стороны Украины, граждане продолжают работать и обеспечивать функционирование жизненно важных отраслей промышленности регионов, объектов социальной инфраструктуры, детских садов, школ. Представляется необходимым рассмотреть вопрос о введении районного коэффициента для работников указанных регионов на время действия военного положения», — говорится в тексте доклада Москальковой. Он размещен на официальном сайте омбудсмена. Уполномоченный по правам человека подчеркнула, что в ее адрес часто поступают обращения от граждан. Они обращают внимание на отсутствие районного коэффициента для работников приграничных территорий на момент проведения российской спецоперации. Украина периодически атакует приграничные российские территории. Ударам вражеских беспилотников подвергаются Белгородская, Курская, Брянская и другие области. Накануне Москалькова в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным подчеркнула, что она поддерживает контакт с украинским коллегой по вопросу содержания военнопленных и поиску пропавших.