Самый богатый спортсмен России задолжал налоговой 397 млн рублей

ФНС увеличила долг Нурмагомедова до 309,7 млн рублей

11 июня 2024 в 13:13 Размер текста - 17 +

Хабиб Нурмагомедов не выплатил налогов на сумму 309 729 366 рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов увеличил свой долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Его задолженность в настоящий момент составляет 309 729 366 рублей. Об этом сообщает Mash. Хабиб считается самым богатым российским спортсменом. «Долг самого богатого спортсмена России Хабиба Нурмагомедова перед ФНС увеличился до 309,7 млн рублей», — передает Mash. Авторы канала отмечают, что только с мая этого года долг вырос на 3,5 млн. Кроме того, налоговая проверка была организована и в отношении родственников Нурмагомедова. У них долг небольшой — до 300 рублей. С прошлого года в адрес блогеров и других медийных личностей начались проверки со стороны ФНС. Выяснилось, что многие из них имеют многомиллионные долги. Среди таких, например, блогер Елена Блиновская. В настоящий момент она за неуплату налогов была помещена в СИЗО. Ее общий долг составил 918 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов увеличил свой долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Его задолженность в настоящий момент составляет 309 729 366 рублей. Об этом сообщает Mash. Хабиб считается самым богатым российским спортсменом. «Долг самого богатого спортсмена России Хабиба Нурмагомедова перед ФНС увеличился до 309,7 млн рублей», — передает Mash. Авторы канала отмечают, что только с мая этого года долг вырос на 3,5 млн. Кроме того, налоговая проверка была организована и в отношении родственников Нурмагомедова. У них долг небольшой — до 300 рублей. С прошлого года в адрес блогеров и других медийных личностей начались проверки со стороны ФНС. Выяснилось, что многие из них имеют многомиллионные долги. Среди таких, например, блогер Елена Блиновская. В настоящий момент она за неуплату налогов была помещена в СИЗО. Ее общий долг составил 918 млн рублей.