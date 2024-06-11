Володин назвал закон об индексации пенсий законом Путина

Инициатива по индексации пенсий работающим пенсионерам является заслугой президента России Владимира Путина. Политическим фракциям не следует спорить об авторстве этого закона между собой. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Это закон Путина об индексации пенсий работающим пенсионерам. Он всегда поддерживал людей старшего поколения», — приводит слова Володина telegram-канал Госдумы. Он добавил, что фракции не должны спорить об авторстве этой инициативы. Володин подчеркнул, что Путин всегда выступал за поддержку пожилых людей.
Спикер отметил, что данное решение было принято в сложное время с целью поддержать граждан и потребует значительных финансовых вложений. Для того, чтобы внести это изменение, президенту пришлось перестраивать экономику в условиях изменяющейся ситуации и санкций, чтобы обеспечить ее устойчивый рост, заключил Володин.
Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что пенсии для работающих пенсионеров будут проиндексированы с 1 февраля 2025 года. Пенсии работающих пенсионеров будут проиндексированы на уровень инфляции, аналогично неработающим пенсионерам. Индексация затронет 7,8 миллиона работающих пенсионеров, передает Life.
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