Тюменские следователи выясняют причину смерти мужчины, утонувшего в День России

12 июня 2024 в 23:42 Размер текста - 17 +

В День России утонул тюменец Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени следователи СКР проводят проверку после гибели мужчины в озере Круглое, в котором запрещено купаться. Трагедия произошла 12 июня — в День России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В обеденное время 12 июня мужчина 1989 года рождения утонул во время купания в озере Круглое, расположенном в Тюмени. Его тело извлечено из воды. По данному факту следственным отделом по Центральному АО Тюмень проводится доследственная проверка», — написала пресс-служба СУ СК по региону в telegram-канале. При внешнем осмотре тела умершего признаков насильственной смерти не обнаружили. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Очевидцы сообщили, что на озере Круглое утонул мужчина. Медики боролись за его жизнь, однако спасти не удалось. При этом озеро входит в список водоемов, купание в которых запрещено. Это был не единственный случай смерти в этот день. На озере Нижнее Кривое тоже утонул мужчина. Обстоятельства происшествия сейчас выясняют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени следователи СКР проводят проверку после гибели мужчины в озере Круглое, в котором запрещено купаться. Трагедия произошла 12 июня — в День России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В обеденное время 12 июня мужчина 1989 года рождения утонул во время купания в озере Круглое, расположенном в Тюмени. Его тело извлечено из воды. По данному факту следственным отделом по Центральному АО Тюмень проводится доследственная проверка», — написала пресс-служба СУ СК по региону в telegram-канале. При внешнем осмотре тела умершего признаков насильственной смерти не обнаружили. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Очевидцы сообщили, что на озере Круглое утонул мужчина. Медики боролись за его жизнь, однако спасти не удалось. При этом озеро входит в список водоемов, купание в которых запрещено. Это был не единственный случай смерти в этот день. На озере Нижнее Кривое тоже утонул мужчина. Обстоятельства происшествия сейчас выясняют.