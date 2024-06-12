В «Саду камней» Челябинска пройдет фестиваль здоровья

В субботу с 15:00 до 21:00 в сквере «Сад камней» пройдет фестиваль здоровья «ЮМЕДосмотр». Мероприятие призвано научить участников основам заботы о собственном здоровье.
«Площадку поделят на шесть зон: „Материнство и детство“, „Красота и уход“, „Спорт и здоровье“, „Танцы и музыка“, „Медицина и профилактика“, а также открытый лекторий», — сообщает telegram-канал «Афиша Челябинска». Вход свободный.
Посетителей ожидают разнообразные мастер-классы, спортивные тренировки, образовательные лекции. Кроме того, челябинцам предложат различные развлечения на свежем воздухе, кислородные коктейли, музыкальные и танцевальные представления.
Ранее в Челябинске реализовали новую концепцию оформления общественных пространств. По замыслу авторов, обновленный Сад камней будет постоянной площадкой для мероприятий, на которых авторы создают произведения искусства из природных материалов.
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