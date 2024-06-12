12 июня 2024

В «Саду камней» Челябинска пройдет фестиваль здоровья

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Благоустроенный Сад камней в центре Челябинска стал центром притяжения горожан
Благоустроенный Сад камней в центре Челябинска стал центром притяжения горожан Фото:

В субботу с 15:00 до 21:00 в сквере «Сад камней» пройдет фестиваль здоровья «ЮМЕДосмотр». Мероприятие призвано научить участников основам заботы о собственном здоровье.

«Площадку поделят на шесть зон: „Материнство и детство“, „Красота и уход“, „Спорт и здоровье“, „Танцы и музыка“, „Медицина и профилактика“, а также открытый лекторий», — сообщает telegram-канал «Афиша Челябинска». Вход свободный.

Посетителей ожидают разнообразные мастер-классы, спортивные тренировки, образовательные лекции. Кроме того, челябинцам предложат различные развлечения на свежем воздухе, кислородные коктейли, музыкальные и танцевальные представления.

Ранее в Челябинске реализовали новую концепцию оформления общественных пространств. По замыслу авторов, обновленный Сад камней будет постоянной площадкой для мероприятий, на которых авторы создают произведения искусства из природных материалов.

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В субботу с 15:00 до 21:00 в сквере «Сад камней» пройдет фестиваль здоровья «ЮМЕДосмотр». Мероприятие призвано научить участников основам заботы о собственном здоровье. «Площадку поделят на шесть зон: „Материнство и детство“, „Красота и уход“, „Спорт и здоровье“, „Танцы и музыка“, „Медицина и профилактика“, а также открытый лекторий», — сообщает telegram-канал «Афиша Челябинска». Вход свободный. Посетителей ожидают разнообразные мастер-классы, спортивные тренировки, образовательные лекции. Кроме того, челябинцам предложат различные развлечения на свежем воздухе, кислородные коктейли, музыкальные и танцевальные представления. Ранее в Челябинске реализовали новую концепцию оформления общественных пространств. По замыслу авторов, обновленный Сад камней будет постоянной площадкой для мероприятий, на которых авторы создают произведения искусства из природных материалов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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