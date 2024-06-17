Shot: в Нижнем Новгороде госпитализировали людей с ботулизмом

17 июня 2024 в 19:03 Размер текста - 17 +

В Нижнем Новгороде госпитализировали четырех человек с ботулизмом, передает Shot Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Нижнем Новгороде четырех человек госпитализировали с подозрением на ботулизм. Об этом сообщает Shot, отмечая, что потерпевшие также приобретали готовую еду. За несколько дней до этого сообщалось о массовом отправлении в Москве. Новость по теме Чем опасен ботулизм, которым заразились более 120 москвичей: симптомы, последствия «Четыре человека с подозрением на ботулизм экстренно госпитализированы в Нижнем Новгороде. Они, как и отравившиеся в Москве, покупали готовую еду. Все пациенты находятся в тяжелом состоянии», — передают авторы канала. В настоящий момент следователями проводится проверка — проверяют связи с поставщиками из Москвы. В настоящий момент 120 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм. Подозреваемый сервис «Кухня на районе». Считается, что он также являлся поставщиком еды в Москве. С 14 по 15 июня 2024 года в московские больницы поступило более десяти человек с подозрением на ботулизм. Отмечается, что они до этого заказывали тунец через доставку. Роскачество проводит проверку. СКР создал отдельную группу в связи с массовым отравлением. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Новгороде четырех человек госпитализировали с подозрением на ботулизм. Об этом сообщает Shot, отмечая, что потерпевшие также приобретали готовую еду. За несколько дней до этого сообщалось о массовом отправлении в Москве. «Четыре человека с подозрением на ботулизм экстренно госпитализированы в Нижнем Новгороде. Они, как и отравившиеся в Москве, покупали готовую еду. Все пациенты находятся в тяжелом состоянии», — передают авторы канала. В настоящий момент следователями проводится проверка — проверяют связи с поставщиками из Москвы. В настоящий момент 120 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм. Подозреваемый сервис «Кухня на районе». Считается, что он также являлся поставщиком еды в Москве. С 14 по 15 июня 2024 года в московские больницы поступило более десяти человек с подозрением на ботулизм. Отмечается, что они до этого заказывали тунец через доставку. Роскачество проводит проверку. СКР создал отдельную группу в связи с массовым отравлением.