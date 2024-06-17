Shot: в Нижнем Новгороде госпитализировали людей с ботулизмом

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Шоу тунца в Panorama ASP_часть. Екатеринбург, рыба, тунец
В Нижнем Новгороде госпитализировали четырех человек с ботулизмом, передает Shot Фото:

В Нижнем Новгороде четырех человек госпитализировали с подозрением на ботулизм. Об этом сообщает Shot, отмечая, что потерпевшие также приобретали готовую еду. За несколько дней до этого сообщалось о массовом отправлении в Москве.

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«Четыре человека с подозрением на ботулизм экстренно госпитализированы в Нижнем Новгороде. Они, как и отравившиеся в Москве, покупали готовую еду. Все пациенты находятся в тяжелом состоянии», — передают авторы канала. В настоящий момент следователями проводится проверка — проверяют связи с поставщиками из Москвы. В настоящий момент 120 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм. Подозреваемый сервис «Кухня на районе». Считается, что он также являлся поставщиком еды в Москве.

С 14 по 15 июня 2024 года в московские больницы поступило более десяти человек с подозрением на ботулизм. Отмечается, что они до этого заказывали тунец через доставку. Роскачество проводит проверку. СКР создал отдельную группу в связи с массовым отравлением.

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В Нижнем Новгороде четырех человек госпитализировали с подозрением на ботулизм. Об этом сообщает Shot, отмечая, что потерпевшие также приобретали готовую еду. За несколько дней до этого сообщалось о массовом отправлении в Москве. «Четыре человека с подозрением на ботулизм экстренно госпитализированы в Нижнем Новгороде. Они, как и отравившиеся в Москве, покупали готовую еду. Все пациенты находятся в тяжелом состоянии», — передают авторы канала. В настоящий момент следователями проводится проверка — проверяют связи с поставщиками из Москвы. В настоящий момент 120 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм. Подозреваемый сервис «Кухня на районе». Считается, что он также являлся поставщиком еды в Москве. С 14 по 15 июня 2024 года в московские больницы поступило более десяти человек с подозрением на ботулизм. Отмечается, что они до этого заказывали тунец через доставку. Роскачество проводит проверку. СКР создал отдельную группу в связи с массовым отравлением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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