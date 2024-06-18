18 июня 2024

В Нижневартовске из-за ураганного ветра снесло забор на рынке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске порывами ветра снесло забор на рынке
В Нижневартовске порывами ветра снесло забор на рынке Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) порывами ветра снесло забор на территории городского рынка, а также упало дерево в микрорайоне около парка Победы. Очевидцы поделились фото с места событий в соцсети.

«На «Балагане» (рынок — прим. URA.RU) упал забор от ветра», — подписал автор фото, опубликованное в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Другое видео с упавшим на машину деревом опубликовал telegram-канал «Сейчас — Нижневартовск».

По данным гидрометцентра Gismeteo, с утра в Нижневартовске поднялся ветер порывами до 10 м/c. Ожидается, что ветер может усилиться до 21 м/c.

В Нижневартовске порывами ветра снесло забор на городском рынке
В Нижневартовске порывами ветра снесло забор на городском рынке
Фото:

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В Нижневартовске (ХМАО) порывами ветра снесло забор на территории городского рынка, а также упало дерево в микрорайоне около парка Победы. Очевидцы поделились фото с места событий в соцсети. «На «Балагане» (рынок — прим. URA.RU) упал забор от ветра», — подписал автор фото, опубликованное в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Другое видео с упавшим на машину деревом опубликовал telegram-канал «Сейчас — Нижневартовск». По данным гидрометцентра Gismeteo, с утра в Нижневартовске поднялся ветер порывами до 10 м/c. Ожидается, что ветер может усилиться до 21 м/c.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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