В Нижневартовске порывами ветра снесло забор на рынке
В Нижневартовске (ХМАО) порывами ветра снесло забор на территории городского рынка, а также упало дерево в микрорайоне около парка Победы. Очевидцы поделились фото с места событий в соцсети.
«На «Балагане» (рынок — прим. URA.RU) упал забор от ветра», — подписал автор фото, опубликованное в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Другое видео с упавшим на машину деревом опубликовал telegram-канал «Сейчас — Нижневартовск».
По данным гидрометцентра Gismeteo, с утра в Нижневартовске поднялся ветер порывами до 10 м/c. Ожидается, что ветер может усилиться до 21 м/c.
В Нижневартовске порывами ветра снесло забор на городском рынке
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!