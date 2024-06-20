В Челябинске компания ЗАО «Челябинский текстильторг» обратилась в мэрию с просьбой изменить вид использования участка, поскольку на территории объекта планировали торговать собственной продукцией. Градостроительная комиссия на проведенных публичных слушаниях 20 июня не одобрила проект и отправила его на комиссию.
«Земельный участок с видом разрешенного использования „эксплуатация нежилых зданий административное здание, склады“ согласно выписки из Единого госреестра недвижимости от 22 января 2024 года находится в собственности ЗАО „Челябинский Текстильторг“. Для расширения возможностей коммерческого использования данного земельного участка, а также с целью размещения выставок текстильной продукции для потребителей предлагается внести изменения в территориальную зону „Г.5 Зона производственно-коммерческой деятельности“ дополнив основные виды разрешенного использования объектами — выставочно-яромарочная деятельность», — сообщили на публичных слушаниях.
На публичных слушаниях было задано несколько вопросов по данной теме. Градостроительная комиссия решила более подробно изучить вопрос и он был вынесен на комиссию для более детального изучения.
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