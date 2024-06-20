Текстильной фабрике в Челябинске не разрешили изменить правила застройки территории. Скрин

Текстильной фабрике в Челябинске не разрешили изменить правила застройки
© Служба новостей «URA.RU»
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Вопрос 20 июня на публичных слушаниях был вынесен на комиссию
Вопрос 20 июня на публичных слушаниях был вынесен на комиссию Фото:

В Челябинске компания ЗАО «Челябинский текстильторг» обратилась в мэрию с просьбой изменить вид использования участка, поскольку на территории объекта планировали торговать собственной продукцией. Градостроительная комиссия на проведенных публичных слушаниях 20 июня не одобрила проект и отправила его на комиссию.

«Земельный участок с видом разрешенного использования „эксплуатация нежилых зданий административное здание, склады“ согласно выписки из Единого госреестра недвижимости от 22 января 2024 года находится в собственности ЗАО „Челябинский Текстильторг“. Для расширения возможностей коммерческого использования данного земельного участка, а также с целью размещения выставок текстильной продукции для потребителей предлагается внести изменения в территориальную зону „Г.5 Зона производственно-коммерческой деятельности“ дополнив основные виды разрешенного использования объектами — выставочно-яромарочная деятельность», — сообщили на публичных слушаниях.

На публичных слушаниях было задано несколько вопросов по данной теме. Градостроительная комиссия решила более подробно изучить вопрос и он был вынесен на комиссию для более детального изучения. 

Площадь территории составляет почти 23 тысячи квадратных метров, участок предназначен для эксплуатации нежилых зданий
Площадь территории составляет почти 23 тысячи квадратных метров, участок предназначен для эксплуатации нежилых зданий
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В Челябинске компания ЗАО «Челябинский текстильторг» обратилась в мэрию с просьбой изменить вид использования участка, поскольку на территории объекта планировали торговать собственной продукцией. Градостроительная комиссия на проведенных публичных слушаниях 20 июня не одобрила проект и отправила его на комиссию. «Земельный участок с видом разрешенного использования „эксплуатация нежилых зданий административное здание, склады“ согласно выписки из Единого госреестра недвижимости от 22 января 2024 года находится в собственности ЗАО „Челябинский Текстильторг“. Для расширения возможностей коммерческого использования данного земельного участка, а также с целью размещения выставок текстильной продукции для потребителей предлагается внести изменения в территориальную зону „Г.5 Зона производственно-коммерческой деятельности“ дополнив основные виды разрешенного использования объектами — выставочно-яромарочная деятельность», — сообщили на публичных слушаниях. На публичных слушаниях было задано несколько вопросов по данной теме. Градостроительная комиссия решила более подробно изучить вопрос и он был вынесен на комиссию для более детального изучения. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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