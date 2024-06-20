Норвегия, Швеция и Финляндия создадут военно-транспортный коридор

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Флаг Европейского Союза и других стран, входящих и не входящих в ЕС. 28 марта 2024. Москва, флаг швеции, швеция
Коридор обеспечит переброску персонала через Швецию в Финляндию, заявил Йонас Гар Стере Фото:

Норвегия, Швеция и Финляндия договорились о создании военно-транспортного коридора, который пройдет через северные регионы их стран. Об этом сообщил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере.

«Создание коридора поможет обеспечить быструю переброску персонала и материалов из норвежских портов через Швецию в Финляндию», — сообщил Йонас Гар Стере, передает Barents Observer. Подписание соглашения произошло в сотрудничестве с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и президентом Финляндии Александром Стуббом.

Для реализации проекта министры обороны трех стран вместе с гражданскими структурами займутся обновлением законодательства и правил, а также инвестициями в необходимую инфраструктуру. Цель этих мероприятий — обеспечение быстрой и эффективной военной мобильности, сообщает портал.

Лидеры Норвегии, Швеции и Финляндии собрались в норвежском городе Боде 19 июня. Они обсудили ключевые аспекты безопасности и углубления военного сотрудничества между странами.

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Норвегия, Швеция и Финляндия договорились о создании военно-транспортного коридора, который пройдет через северные регионы их стран. Об этом сообщил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере. «Создание коридора поможет обеспечить быструю переброску персонала и материалов из норвежских портов через Швецию в Финляндию», — сообщил Йонас Гар Стере, передает Barents Observer. Подписание соглашения произошло в сотрудничестве с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и президентом Финляндии Александром Стуббом. Для реализации проекта министры обороны трех стран вместе с гражданскими структурами займутся обновлением законодательства и правил, а также инвестициями в необходимую инфраструктуру. Цель этих мероприятий — обеспечение быстрой и эффективной военной мобильности, сообщает портал. Лидеры Норвегии, Швеции и Финляндии собрались в норвежском городе Боде 19 июня. Они обсудили ключевые аспекты безопасности и углубления военного сотрудничества между странами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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