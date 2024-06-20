Норвегия, Швеция и Финляндия создадут военно-транспортный коридор

Норвегия, Швеция и Финляндия договорились о создании военно-транспортного коридора, который пройдет через северные регионы их стран. Об этом сообщил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере.
«Создание коридора поможет обеспечить быструю переброску персонала и материалов из норвежских портов через Швецию в Финляндию», — сообщил Йонас Гар Стере, передает Barents Observer. Подписание соглашения произошло в сотрудничестве с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и президентом Финляндии Александром Стуббом.
Для реализации проекта министры обороны трех стран вместе с гражданскими структурами займутся обновлением законодательства и правил, а также инвестициями в необходимую инфраструктуру. Цель этих мероприятий — обеспечение быстрой и эффективной военной мобильности, сообщает портал.
Лидеры Норвегии, Швеции и Финляндии собрались в норвежском городе Боде 19 июня. Они обсудили ключевые аспекты безопасности и углубления военного сотрудничества между странами.
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