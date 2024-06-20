Норвегия, Швеция и Финляндия создадут военно-транспортный коридор

20 июня 2024 в 23:05 Размер текста - 17 +

Коридор обеспечит переброску персонала через Швецию в Финляндию, заявил Йонас Гар Стере Фото: Роман Наумов © URA.RU Норвегия, Швеция и Финляндия договорились о создании военно-транспортного коридора, который пройдет через северные регионы их стран. Об этом сообщил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере. «Создание коридора поможет обеспечить быструю переброску персонала и материалов из норвежских портов через Швецию в Финляндию», — сообщил Йонас Гар Стере, передает Barents Observer. Подписание соглашения произошло в сотрудничестве с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и президентом Финляндии Александром Стуббом. Для реализации проекта министры обороны трех стран вместе с гражданскими структурами займутся обновлением законодательства и правил, а также инвестициями в необходимую инфраструктуру. Цель этих мероприятий — обеспечение быстрой и эффективной военной мобильности, сообщает портал. Лидеры Норвегии, Швеции и Финляндии собрались в норвежском городе Боде 19 июня. Они обсудили ключевые аспекты безопасности и углубления военного сотрудничества между странами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Норвегия, Швеция и Финляндия договорились о создании военно-транспортного коридора, который пройдет через северные регионы их стран. Об этом сообщил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере. «Создание коридора поможет обеспечить быструю переброску персонала и материалов из норвежских портов через Швецию в Финляндию», — сообщил Йонас Гар Стере, передает Barents Observer. Подписание соглашения произошло в сотрудничестве с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и президентом Финляндии Александром Стуббом. Для реализации проекта министры обороны трех стран вместе с гражданскими структурами займутся обновлением законодательства и правил, а также инвестициями в необходимую инфраструктуру. Цель этих мероприятий — обеспечение быстрой и эффективной военной мобильности, сообщает портал. Лидеры Норвегии, Швеции и Финляндии собрались в норвежском городе Боде 19 июня. Они обсудили ключевые аспекты безопасности и углубления военного сотрудничества между странами.