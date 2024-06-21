Дерево было довольно крупным
В Челябинске 21 июня на движущийся автомобиль упало дерево. Фотографию с места ДТП URA.RU прислал читатель.
«Происшествие случилось на улице Островского. Крупное дерево упало на ехавший Kia Sportage», — сообщил читатель.
В пресс-службе городского управления ГИБДД агентству ответили, что о подробностях инцидента сообщат позднее. Информация о пострадавших также уточняется.
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