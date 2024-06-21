В Челябинске дерево упало на движущийся автомобиль на улице Островского. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дерево было довольно крупным
Дерево было довольно крупным Фото:

В Челябинске 21 июня на движущийся автомобиль упало дерево. Фотографию с места ДТП URA.RU прислал читатель.

«Происшествие случилось на улице Островского. Крупное дерево упало на ехавший Kia Sportage», — сообщил читатель.

В пресс-службе городского управления ГИБДД агентству ответили, что о подробностях инцидента сообщат позднее. Информация о пострадавших также уточняется.

Тополь упал на корейский паркетник
Тополь упал на корейский паркетник
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 21 июня на движущийся автомобиль упало дерево. Фотографию с места ДТП URA.RU прислал читатель. «Происшествие случилось на улице Островского. Крупное дерево упало на ехавший Kia Sportage», — сообщил читатель. В пресс-службе городского управления ГИБДД агентству ответили, что о подробностях инцидента сообщат позднее. Информация о пострадавших также уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...