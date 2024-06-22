Уголовное дело завели на вице-спикера красноярского ЗС за избиение женщины

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Вице-спикер красноярского заксобрания обвиняется в избиении женщины
Вице-спикер красноярского заксобрания обвиняется в избиении женщины Фото:

Уголовное дело возбуждено в отношении 49-летнего заместителя председателя Законодательного собрания (ЗС) Красноярского края Андрея Новака по подозрению в избиении сожительницы. Об этом рассказали в Главном следственном управлении (ГСУ) Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Хакасии.

«Руководителем ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя города Красноярска, являющегося депутатом Законодательного собрания Красноярского края», — передает сообщение ГСУ СК ТАСС. Согласно предварительной версии следствия, 14 июня подозреваемый, находясь в квартире в Красноярске, в ходе конфликта с сожительницей нанес ей несколько ударов руками и ногами, а также высказал в ее адрес угрозу убийством.

Кроме того, по словам женщины, в 2022 году подозреваемый дважды наносил ей множественные удары в область головы и тела. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 117 УК РФ и ч. 1 ст. 119 УК РФ. Максимальное наказание по этим статьям составляет три и два года лишения свободы соответственно, заключили в СК.

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Уголовное дело возбуждено в отношении 49-летнего заместителя председателя Законодательного собрания (ЗС) Красноярского края Андрея Новака по подозрению в избиении сожительницы. Об этом рассказали в Главном следственном управлении (ГСУ) Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Хакасии. «Руководителем ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя города Красноярска, являющегося депутатом Законодательного собрания Красноярского края», — передает сообщение ГСУ СК ТАСС. Согласно предварительной версии следствия, 14 июня подозреваемый, находясь в квартире в Красноярске, в ходе конфликта с сожительницей нанес ей несколько ударов руками и ногами, а также высказал в ее адрес угрозу убийством. Кроме того, по словам женщины, в 2022 году подозреваемый дважды наносил ей множественные удары в область головы и тела. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 117 УК РФ и ч. 1 ст. 119 УК РФ. Максимальное наказание по этим статьям составляет три и два года лишения свободы соответственно, заключили в СК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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