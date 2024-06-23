Захватившие полицейскую машину в Махачкале террористы попали на видео

Террористы, которые напали на пост ДПС в Махачкале, попали на кадры видео. На нем видно, как они захватили полицейскую машину, до этого они вели стрельбу из автоматов, сообщают журналисты.
На кадрах видео можно заметить, как преступники, напавшие на пост ДПС в регионе, начали стрельбу из автоматов, а позже сели в салон машины полиции. Однако позже террористы скрылись с места преступления на другом автомобиле, пишет «Лента.ру».
На данный момент удалось ликвидировать двух боевиков. Отмечается, что в результате нападения были ранены шестеро сотрудников полиции, еще один был убит.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.