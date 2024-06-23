Захватившие полицейскую машину в Махачкале террористы попали на видео

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Общественные гуляния на эспланаде в День города. Пермь, полицейские, праздник, патруль, досуг, ппс, полиция, солнечная погода, отдых, солнечный день, эспланада, день города
Боевики, устроившие стрельбу и севшие в полицейскую машину, попали на видео (архивное фото) Фото:
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В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие

Террористы, которые напали на пост ДПС в Махачкале, попали на кадры видео. На нем видно, как они захватили полицейскую машину, до этого они вели стрельбу из автоматов, сообщают журналисты.

На кадрах видео можно заметить, как преступники, напавшие на пост ДПС в регионе, начали стрельбу из автоматов, а позже сели в салон машины полиции. Однако позже террористы скрылись с места преступления на другом автомобиле, пишет «Лента.ру».

На данный момент удалось ликвидировать двух боевиков. Отмечается, что в результате нападения были ранены шестеро сотрудников полиции, еще один был убит.

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Террористы, которые напали на пост ДПС в Махачкале, попали на кадры видео. На нем видно, как они захватили полицейскую машину, до этого они вели стрельбу из автоматов, сообщают журналисты. На кадрах видео можно заметить, как преступники, напавшие на пост ДПС в регионе, начали стрельбу из автоматов, а позже сели в салон машины полиции. Однако позже террористы скрылись с места преступления на другом автомобиле, пишет «Лента.ру». На данный момент удалось ликвидировать двух боевиков. Отмечается, что в результате нападения были ранены шестеро сотрудников полиции, еще один был убит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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