В Челябинской области подорожали яблоки

В Челябинской области за месяц яблоки подорожали до 19,5%. Согласно подсчетам URA.RU, больше всего цена в июне поднялась на сезонные отечественные сорта.
Рост цен на яблоки сорта «Гренни смитт» составил 14,2%. В среднем цена в сетевых магазинах области 24 мая составила 169,7 рубля за килограмм. В июне стоимость возросла до 197,6 рубля. Сорт «Голден» подорожал на 18% — с 151,1 до 183,3 рубля.
На 19,5% выросли сезонные отечественные яблоки. Их цена возросла с 130,5 до 162,1 рубля за килограмм. Незначительно поднялась стоимость и килограмма отечественной груши — на 2,2% (с 196,4 до 200,8 рубля). Снизилась средняя цена груши «Конференция» — на 6,8% или с 334,6 до 312,1 рубля.
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