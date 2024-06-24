Что известно о пожаре в здании в Подмосковье, где заблокированы люди

Девять человек заблокированы в загоревшемся здании во Фрязино

24 июня 2024 в 18:38 Размер текста - 17 +

Во Фрязино горит здание, люди заблокированы (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В городе Фрязино Московской области вспыхнул пожар в одном из зданий. В настоящий момент девять человек заблокированы огнем и не могут выбраться. Они выбивают окна здания, чтобы не задохнуться от дыма. URA.RU рассказывает, что в настоящий момент известно о крупном пожаре в Подмосковье. Ранее сообщалось, что пожар произошел якобы на территории научно-исследовательского института (НИИ) «Платан». Люди заблокированы огнем Первые сообщения о пожаре в здании начали появляться в 14:39 (по Мск). Сообщалось о сильном задымлении на пятом этаже здания. В МЧС по региону отметили, что смогли эвакуировать одного человека, однако девять человек по-прежнему остаются внутри. Люди вынуждены выбивать окна, чтобы пропустить свежий воздух и не задохнуться от дыма и гари. Площадь пожара — 3,5 тысячи квадратных метров Работа пожарных осложнена высокой степенью задымления и интенсивностью самого пожара. В настоящий момент горят как минимум четыре этажа помещения. В экстренных службах журналистам РИА Новости рассказали, что площадь пожара составляет 3,5 тысячи квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг опасности. Как сообщает telegram-канал Baza, в загоревшем здании произошел взрыв. Подробности о спасении На место пожара выехал и. о. начальника МЧС России по Московской области Александр Перегуда. В настоящий момент к месту происшествия отправлены более 70 человек для тушения огня. Также привлекли 24 единицы спасательной техники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Фрязино Московской области вспыхнул пожар в одном из зданий. В настоящий момент девять человек заблокированы огнем и не могут выбраться. Они выбивают окна здания, чтобы не задохнуться от дыма. URA.RU рассказывает, что в настоящий момент известно о крупном пожаре в Подмосковье. Ранее сообщалось, что пожар произошел якобы на территории научно-исследовательского института (НИИ) «Платан». Первые сообщения о пожаре в здании начали появляться в 14:39 (по Мск). Сообщалось о сильном задымлении на пятом этаже здания. В МЧС по региону отметили, что смогли эвакуировать одного человека, однако девять человек по-прежнему остаются внутри. Люди вынуждены выбивать окна, чтобы пропустить свежий воздух и не задохнуться от дыма и гари. Работа пожарных осложнена высокой степенью задымления и интенсивностью самого пожара. В настоящий момент горят как минимум четыре этажа помещения. В экстренных службах журналистам РИА Новости рассказали, что площадь пожара составляет 3,5 тысячи квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг опасности. Как сообщает telegram-канал Baza, в загоревшем здании произошел взрыв. На место пожара выехал и. о. начальника МЧС России по Московской области Александр Перегуда. В настоящий момент к месту происшествия отправлены более 70 человек для тушения огня. Также привлекли 24 единицы спасательной техники.