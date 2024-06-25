Происшествия Пожары На месте пожара во Фрязино нашли тела четырех человек Рен ТВ: при пожаре в НИИ «Платан» в Подмосковье погибли шесть человек 25 июня 2024 в 08:48 Размер текста - 17 + На месте пожара во Фрязино нашли тела погибших Фото: Денис Моргунов © URA.RU При пожаре в ННИ «Платан» в подмосковном Фрязино погибли шесть человек. Ранее сообщалось о двух погибших. «Шесть человек погибли при пожаре в подмосковном Фрязино. Четыре тела обнаружены на месте возгорания, поиски продолжаются», — передают источники Рен ТВ. Пожар во Фрязино произошел вечером 24 июня. Причиной возгорания, по предварительным данным, стал аварийный режим работы электросети, пишет 360.ru. URA.RU сообщало обо всем, что известно о ЧП. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! При пожаре в ННИ «Платан» в подмосковном Фрязино погибли шесть человек. Ранее сообщалось о двух погибших. «Шесть человек погибли при пожаре в подмосковном Фрязино. Четыре тела обнаружены на месте возгорания, поиски продолжаются», — передают источники Рен ТВ. Пожар во Фрязино произошел вечером 24 июня. Причиной возгорания, по предварительным данным, стал аварийный режим работы электросети, пишет 360.ru. URA.RU сообщало обо всем, что известно о ЧП. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям