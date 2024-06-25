На месте пожара во Фрязино нашли тела четырех человек

Рен ТВ: при пожаре в НИИ «Платан» в Подмосковье погибли шесть человек
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На месте пожара во Фрязино нашли тела погибших Фото:

При пожаре в ННИ «Платан» в подмосковном Фрязино погибли шесть человек. Ранее сообщалось о двух погибших.

«Шесть человек погибли при пожаре в подмосковном Фрязино. Четыре тела обнаружены на месте возгорания, поиски продолжаются», — передают источники Рен ТВ.

Пожар во Фрязино произошел вечером 24 июня. Причиной возгорания, по предварительным данным, стал аварийный режим работы электросети, пишет 360.ru. URA.RU сообщало обо всем, что известно о ЧП.

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При пожаре в ННИ «Платан» в подмосковном Фрязино погибли шесть человек. Ранее сообщалось о двух погибших. «Шесть человек погибли при пожаре в подмосковном Фрязино. Четыре тела обнаружены на месте возгорания, поиски продолжаются», — передают источники Рен ТВ. Пожар во Фрязино произошел вечером 24 июня. Причиной возгорания, по предварительным данным, стал аварийный режим работы электросети, пишет 360.ru. URA.RU сообщало обо всем, что известно о ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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