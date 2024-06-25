На месте пожара во Фрязино нашли тела четырех человек

На месте пожара во Фрязино нашли тела погибших
При пожаре в ННИ «Платан» в подмосковном Фрязино погибли шесть человек. Ранее сообщалось о двух погибших.
«Шесть человек погибли при пожаре в подмосковном Фрязино. Четыре тела обнаружены на месте возгорания, поиски продолжаются», — передают источники Рен ТВ.
Пожар во Фрязино произошел вечером 24 июня. Причиной возгорания, по предварительным данным, стал аварийный режим работы электросети, пишет 360.ru. URA.RU сообщало обо всем, что известно о ЧП.
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