24 июня 2024

Тюменский завод начал поставлять водку в Китай

© Служба новостей «URA.RU»
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Поставку водки осуществят до конца июня
Поставку водки осуществят до конца июня Фото:

Тюменское предприятие начало поставлять водку в Китай. Около 34 тысяч бутылок прибудут в Поднебесную уже в конце июня. Об этом сообщили в пресс-службе региональной таможни.

«Сотрудники тюменской таможни оформили экспорт 33 840 бутылок водки в Поднебесную общей стоимостью два миллиона рублей. Это первая крупная поставка алкогольных напитков отечественного тюменского производителя в Китай, оформленная в зоне деятельности тюменского таможенного поста», — рассказали в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что тюменское ООО «Союз», которое специализируется на экспорте зерновых культур, получило два новых контракта с китайскими компаниями. Новых экспортных партнеров нашли также тюменские компании «СтройЭнергия» и «Сибирь Транс ЭН».

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Тюменское предприятие начало поставлять водку в Китай. Около 34 тысяч бутылок прибудут в Поднебесную уже в конце июня. Об этом сообщили в пресс-службе региональной таможни. «Сотрудники тюменской таможни оформили экспорт 33 840 бутылок водки в Поднебесную общей стоимостью два миллиона рублей. Это первая крупная поставка алкогольных напитков отечественного тюменского производителя в Китай, оформленная в зоне деятельности тюменского таможенного поста», — рассказали в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что тюменское ООО «Союз», которое специализируется на экспорте зерновых культур, получило два новых контракта с китайскими компаниями. Новых экспортных партнеров нашли также тюменские компании «СтройЭнергия» и «Сибирь Транс ЭН».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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