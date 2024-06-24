Тюменский завод начал поставлять водку в Китай

Тюменское предприятие начало поставлять водку в Китай. Около 34 тысяч бутылок прибудут в Поднебесную уже в конце июня. Об этом сообщили в пресс-службе региональной таможни.
«Сотрудники тюменской таможни оформили экспорт 33 840 бутылок водки в Поднебесную общей стоимостью два миллиона рублей. Это первая крупная поставка алкогольных напитков отечественного тюменского производителя в Китай, оформленная в зоне деятельности тюменского таможенного поста», — рассказали в пресс-службе.
Ранее URA.RU писало, что тюменское ООО «Союз», которое специализируется на экспорте зерновых культур, получило два новых контракта с китайскими компаниями. Новых экспортных партнеров нашли также тюменские компании «СтройЭнергия» и «Сибирь Транс ЭН».
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