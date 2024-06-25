Кто такая Анастасия Решетова, с которой изменял бывший муж Алсу

Алсу подтвердила связь мужа с Анастасией Решетовой

25 июня 2024 в 14:38 Размер текста - 17 +

Анастасия Решетова завершила отношения с Тимати Фото: Andrei Gordeev/Ведомости/ТАСС Певица Алсу опровергла утверждения модели Анастасии Решетовой о том, что последняя не вступала бы в отношения с замужним мужчиной. Свои комментарии певица разместила в социальной сети. Это привело ее поклонников к мысли о том, что супруг знаменитости, Ян Абрамов, мог иметь романтические связи с моделью. О том, кто такая Анастасия Решетова — в материале URA.RU. Ранние годы и семейные испытания Анастасия Решетова родилась 23 января 1996 года в Москве в семье, где уже в юном возрасте она столкнулась с серьезными жизненными испытаниями. Мама родила ее в 16 лет, и вскоре после рождения Анастасии у нее появилась сестра Валентина. Сложности настигли семью, когда у отца обнаружили серьезное заболевание, что привело к его длительной госпитализации и потере трудоспособности. Это обстоятельство заставило мать брать на себя всю ответственность по содержанию семьи. После выздоровления отца напряжение в семье не утихло, и хотя он не разводился с женой, конфликты стали ежедневными. В конечном итоге, когда дочери подросли, семья распалась, и девочки остались жить с отцом. Девушка признала, что прибегала к услугам пластических хирургов для коррекции губ и груди Фото: Страница Анастасии Решетовой в Instagram (Meta* признана экстремистской организацией в России) Юность и начало образовательного пути Решетова в детстве страдала от издевательств сверстников из-за своей худобы и высокого роста. Подростковый период ознаменовался усилением конфликтов с отцом, что в конечном итоге подтолкнуло ее к самостоятельной жизни. Мечтая о карьере журналиста, Решетова не смогла поступить в МГУ, тогда она подала документы в Московский институт экономики, политики и права, где выбрала факультет государственной службы и муниципального управления. Позже она также обучалась в Московской школе кино, чтобы дополнить свое образование. Карьера в модельном бизнесе Решетовой пришлось рано начать работать моделью, чтобы обеспечить себя необходимыми вещами и косметикой. Ее первый серьезный прорыв произошел в 17 лет после участия в конкурсе «Мисс Университет», что открыло ей двери в мир большой моды. Она стала первой вице-мисс России, этот статус принес ей признание и новые возможности для развития карьеры. Решетова стала лицом модных журналов, рекламных кампаний и даже закрыла показ дизайнера Яси Миночкиной. Бизнес-инициативы и творчество У Решетовой был роман с Тимати Фото: Страница Анастасии Решетовой в Instagram (Meta* признана экстремистской организацией в России) Победа в конкурсе красоты позволила Анастасии открыть клинику красоты и здоровья, а вскоре она запустила свой одежный бренд In.Hype. Развивая свой бизнес, она также основала линейку нижнего белья «Гейша» и стала его лицом. Ее роман с рэпером Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) открыл новые горизонты, включая работу над музыкальными композициями под псевдонимом RA. В 2021 году Решетова дебютировала как ведущая телепроекта «Ты — топ-модель» на ТНТ, работая в команде со знаменитостями и получая опыт от известного дизайнера Филиппа Плейна. Личная жизнь и материнство После окончания отношений с моделью Аленой Шишковой, рэпер Тимати проявил интерес к Анастасии Решетовой, подписавшись на нее в соцсети Instagram (соцсеть запрещена в России, она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Вскоре после знакомства через общих друзей, оба не сразу осознали свое влечение друг к другу. С течением времени они поняли свое желание быть вместе. Тимати, будучи старше Решетовой на почти 13 лет, взял на себя роль наставника, помогая ей найти свой путь. Их отношения развивались на глазах у публики, что сопровождалось не только ссорами и интригами, но и предательствами. Анастасия призналась, что публичность стала для нее испытанием, приводя к слезам и эмоциональному напряжению из-за негатива и сплетен. Решетова клинику красоты и здоровья, а также запустила свой бренд нижнего белья Фото: Страница Анастасии Решетовой в Instagram (Meta* признана экстремистской организацией в России) В июле 2018 года появились слухи о расставании пары, но вскоре Решетова присоединилась к Тимати и его семье, опровергнув домыслы о разрыве. Поклонники также обсуждали возможные тайные отношения модели с артистом Егором Кридом, однако подтверждений романа так и не появилось. Спекуляции о помолвке возникли после появления на пальце Решетовой кольца и загадочных записей в соцсетях. Следующий год принес новости о беременности Решетовой, подтвержденные коллегами Тимати по лейблу Black Star. Несмотря на сложности во время беременности, в октябре 2019 года Анастасия родила сына Ратмира. Роды были трудными, но модель считает их чудом жизни. Решетова проявила себя как заботливая мать, однако столкнулась с послеродовой депрессией и не получила должной поддержки от Тимати. Это привело к завершению их отношений. Анастасия признала, что хотя Тимати был хорошим отцом, построить полноценную семью с ним не удалось. Решетова поделилась своим опытом сложных отношений и разрыва в фильме «Мой монолог», который стал точкой в их личной истории и положил конец всем слухам. Пластические операции Обсуждение изменений во внешности Решетовой является частой темой в СМИ. Она признала, что прибегала к услугам пластических хирургов для коррекции губ и груди, но отрицает частое использование хирургических методов. Алсу подтвердила связь мужа с Анастасией Решетовой Певица Алсу отреагировала на недавнее заявление Решетовой, что та не стала бы встречаться с женатыми мужчинами. «Врет», — оставила артистка короткий комментарий под публикацией портала «Блокнот» в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России), добавив подмигивающий смайлик. При этом ранее стало известно, что после 18 лет совместной жизни Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Среди предполагаемых причин расставания называют вероятные измены со стороны мужа. Слухи о его новой подруге, которая, по мнению некоторых, похожа на Алсу, также получили широкое распространение в медийном пространстве. Алсу одним словом подтвердила связь мужа с Анастасией Решетовой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Алсу опровергла утверждения модели Анастасии Решетовой о том, что последняя не вступала бы в отношения с замужним мужчиной. Свои комментарии певица разместила в социальной сети. Это привело ее поклонников к мысли о том, что супруг знаменитости, Ян Абрамов, мог иметь романтические связи с моделью. О том, кто такая Анастасия Решетова — в материале URA.RU. Анастасия Решетова родилась 23 января 1996 года в Москве в семье, где уже в юном возрасте она столкнулась с серьезными жизненными испытаниями. Мама родила ее в 16 лет, и вскоре после рождения Анастасии у нее появилась сестра Валентина. Сложности настигли семью, когда у отца обнаружили серьезное заболевание, что привело к его длительной госпитализации и потере трудоспособности. Это обстоятельство заставило мать брать на себя всю ответственность по содержанию семьи. После выздоровления отца напряжение в семье не утихло, и хотя он не разводился с женой, конфликты стали ежедневными. В конечном итоге, когда дочери подросли, семья распалась, и девочки остались жить с отцом. Решетова в детстве страдала от издевательств сверстников из-за своей худобы и высокого роста. Подростковый период ознаменовался усилением конфликтов с отцом, что в конечном итоге подтолкнуло ее к самостоятельной жизни. Мечтая о карьере журналиста, Решетова не смогла поступить в МГУ, тогда она подала документы в Московский институт экономики, политики и права, где выбрала факультет государственной службы и муниципального управления. Позже она также обучалась в Московской школе кино, чтобы дополнить свое образование. Решетовой пришлось рано начать работать моделью, чтобы обеспечить себя необходимыми вещами и косметикой. Ее первый серьезный прорыв произошел в 17 лет после участия в конкурсе «Мисс Университет», что открыло ей двери в мир большой моды. Она стала первой вице-мисс России, этот статус принес ей признание и новые возможности для развития карьеры. Решетова стала лицом модных журналов, рекламных кампаний и даже закрыла показ дизайнера Яси Миночкиной. Победа в конкурсе красоты позволила Анастасии открыть клинику красоты и здоровья, а вскоре она запустила свой одежный бренд In.Hype. Развивая свой бизнес, она также основала линейку нижнего белья «Гейша» и стала его лицом. Ее роман с рэпером Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) открыл новые горизонты, включая работу над музыкальными композициями под псевдонимом RA. В 2021 году Решетова дебютировала как ведущая телепроекта «Ты — топ-модель» на ТНТ, работая в команде со знаменитостями и получая опыт от известного дизайнера Филиппа Плейна. После окончания отношений с моделью Аленой Шишковой, рэпер Тимати проявил интерес к Анастасии Решетовой, подписавшись на нее в соцсети Instagram (соцсеть запрещена в России, она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Вскоре после знакомства через общих друзей, оба не сразу осознали свое влечение друг к другу. С течением времени они поняли свое желание быть вместе. Тимати, будучи старше Решетовой на почти 13 лет, взял на себя роль наставника, помогая ей найти свой путь. Их отношения развивались на глазах у публики, что сопровождалось не только ссорами и интригами, но и предательствами. Анастасия призналась, что публичность стала для нее испытанием, приводя к слезам и эмоциональному напряжению из-за негатива и сплетен. В июле 2018 года появились слухи о расставании пары, но вскоре Решетова присоединилась к Тимати и его семье, опровергнув домыслы о разрыве. Поклонники также обсуждали возможные тайные отношения модели с артистом Егором Кридом, однако подтверждений романа так и не появилось. Спекуляции о помолвке возникли после появления на пальце Решетовой кольца и загадочных записей в соцсетях. Следующий год принес новости о беременности Решетовой, подтвержденные коллегами Тимати по лейблу Black Star. Несмотря на сложности во время беременности, в октябре 2019 года Анастасия родила сына Ратмира. Роды были трудными, но модель считает их чудом жизни. Решетова проявила себя как заботливая мать, однако столкнулась с послеродовой депрессией и не получила должной поддержки от Тимати. Это привело к завершению их отношений. Анастасия признала, что хотя Тимати был хорошим отцом, построить полноценную семью с ним не удалось. Решетова поделилась своим опытом сложных отношений и разрыва в фильме «Мой монолог», который стал точкой в их личной истории и положил конец всем слухам. Обсуждение изменений во внешности Решетовой является частой темой в СМИ. Она признала, что прибегала к услугам пластических хирургов для коррекции губ и груди, но отрицает частое использование хирургических методов. Певица Алсу отреагировала на недавнее заявление Решетовой, что та не стала бы встречаться с женатыми мужчинами. «Врет», — оставила артистка короткий комментарий под публикацией портала «Блокнот» в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России), добавив подмигивающий смайлик. При этом ранее стало известно, что после 18 лет совместной жизни Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Среди предполагаемых причин расставания называют вероятные измены со стороны мужа. Слухи о его новой подруге, которая, по мнению некоторых, похожа на Алсу, также получили широкое распространение в медийном пространстве.