Омбудсмен ХМАО помогла вернуть бойца из украинского плена

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Из украинского плена вернулся мобилизованный ураец
Из украинского плена вернулся мобилизованный ураец Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мобилизованный из Урая вернулся в Россию в результате обмена пленными. Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова сообщила URA.RU, что к ней обратилась за помощью супруга бойца, когда он перестал выходить на связь в сентябре 2023 года.

«В результате последнего обмена нам удалось вернуть домой одного бойца из ХМАО. Это мобилизованный из Урая, жена которого обратилась к нам за помощью, когда он перестал выходить на связь. К сожалению, на этот раз удалось вернуть пока только одного югорчанина», — поделилась омбудсмен.

Стребкова уточнила, что для розыска ею были направлены ходатайства в Минобороны РФ и Международный Комитет Красного Креста. Информация о том, что 32-летний ураец находится в плену, пришла в конце октября, но обменять его удалось только сейчас.

В ходе обмена пленными 25 июня в Россию удалось вернуть 90 пленных бойцов. Они проходят все необходимые процедуры (в том числе медосмотр, помощь психологов), затем будет направлен на реабилитацию, а после — в отпуск.

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Мобилизованный из Урая вернулся в Россию в результате обмена пленными. Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова сообщила URA.RU, что к ней обратилась за помощью супруга бойца, когда он перестал выходить на связь в сентябре 2023 года. «В результате последнего обмена нам удалось вернуть домой одного бойца из ХМАО. Это мобилизованный из Урая, жена которого обратилась к нам за помощью, когда он перестал выходить на связь. К сожалению, на этот раз удалось вернуть пока только одного югорчанина», — поделилась омбудсмен. Стребкова уточнила, что для розыска ею были направлены ходатайства в Минобороны РФ и Международный Комитет Красного Креста. Информация о том, что 32-летний ураец находится в плену, пришла в конце октября, но обменять его удалось только сейчас. В ходе обмена пленными 25 июня в Россию удалось вернуть 90 пленных бойцов. Они проходят все необходимые процедуры (в том числе медосмотр, помощь психологов), затем будет направлен на реабилитацию, а после — в отпуск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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