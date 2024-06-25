Омбудсмен ХМАО помогла вернуть бойца из украинского плена

Мобилизованный из Урая вернулся в Россию в результате обмена пленными. Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова сообщила URA.RU, что к ней обратилась за помощью супруга бойца, когда он перестал выходить на связь в сентябре 2023 года.
«В результате последнего обмена нам удалось вернуть домой одного бойца из ХМАО. Это мобилизованный из Урая, жена которого обратилась к нам за помощью, когда он перестал выходить на связь. К сожалению, на этот раз удалось вернуть пока только одного югорчанина», — поделилась омбудсмен.
Стребкова уточнила, что для розыска ею были направлены ходатайства в Минобороны РФ и Международный Комитет Красного Креста. Информация о том, что 32-летний ураец находится в плену, пришла в конце октября, но обменять его удалось только сейчас.
В ходе обмена пленными 25 июня в Россию удалось вернуть 90 пленных бойцов. Они проходят все необходимые процедуры (в том числе медосмотр, помощь психологов), затем будет направлен на реабилитацию, а после — в отпуск.
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