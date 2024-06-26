МИД Британии обратился к Франции с просьбой по Украине

Кэмерон: Британия пытается убедить Францию не отправлять войска на Украину

26 июня 2024 в 11:43 Размер текста - 17 +

Британия выступает против отправки французских войск на Украину, заявил Дэвид Кэмерон Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Британия просит Францию не повышать градус эскалации конфликта с Россией и не отправлять свои войска на Украину. Об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым). «Я думаю, что проблема в том, что если ввести иностранные войска на Украину, то тогда для главы РФ Владимира Путина появится мишень. И тогда возникает вопрос: как нужно реагировать, если по ним будет нанесен удар?» — высказался Дэвид Кэмерон. Разговор с ним пранкеры опубликовали в своем telegram-канале . При этом Кэмерон отметил, что Британия не собирается ссориться с Францией насчет отправки войск. Однако Лондон в частном порядке настаивает на ином способе помощи Киеву, который не вызвал бы ухудшения ситуации. До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна готова послать войска Украине. По его словам, это произойдет, если линия фронта будет смещаться в сторону Киева или Одессы, передает 360.ru. В Кремле отметили, что такими заявлениями Франция ясно дает понять, что она готова вступить в конфликт с Россией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Британия просит Францию не повышать градус эскалации конфликта с Россией и не отправлять свои войска на Украину. Об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым). «Я думаю, что проблема в том, что если ввести иностранные войска на Украину, то тогда для главы РФ Владимира Путина появится мишень. И тогда возникает вопрос: как нужно реагировать, если по ним будет нанесен удар?» — высказался Дэвид Кэмерон. Разговор с ним пранкеры опубликовали в своем telegram-канале. При этом Кэмерон отметил, что Британия не собирается ссориться с Францией насчет отправки войск. Однако Лондон в частном порядке настаивает на ином способе помощи Киеву, который не вызвал бы ухудшения ситуации. До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна готова послать войска Украине. По его словам, это произойдет, если линия фронта будет смещаться в сторону Киева или Одессы, передает 360.ru. В Кремле отметили, что такими заявлениями Франция ясно дает понять, что она готова вступить в конфликт с Россией.