Популярная челябинская маршрутка перестанет ходить в Ленинский район

В Челябинске на маршруте № 3 с 31 июля поменяют перевозчика, а сам маршрут сократится. В настоящее время ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области принимает заявки от желающих обслуживать маршрут с 1 августа до 31 декабря.
«Автобус № 3 будет следовать из ЧВВАКУШа до ЮУрГУ. Маршрут пройдет по улицам: Березовая, Шагольская, Профессора Благих, Бейвеля, Чичерина, проспект Победы, Салавата Юлаева, Братьев Кашириных, Северная, Гостевая, Худякова, Лесопарковая, проспект Ленина. В Ленинский район маршрутка следовать не будет», — сообщили в ОГКУ.
В настоящее время маршрут после ЮУрГУ ходит в Ленинский район до ТРК «Алмаз». После 31 июля до «Алмаза от ЮУрГУ можно будет добраться на автобусах № 81 и 123 и на троллейбусе № 10.
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