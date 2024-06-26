Популярная челябинская маршрутка перестанет ходить в Ленинский район

Челябинская маршрутка № 3 с 31 июля перестанет ходить до «Алмаза»
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Маршрут № 3 поменяет перевозчика
Маршрут № 3 поменяет перевозчика Фото:

В Челябинске на маршруте № 3 с 31 июля поменяют перевозчика, а сам маршрут сократится. В настоящее время ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области принимает заявки от желающих обслуживать маршрут с 1 августа до 31 декабря.

«Автобус № 3 будет следовать из ЧВВАКУШа до ЮУрГУ. Маршрут пройдет по улицам: Березовая, Шагольская, Профессора Благих, Бейвеля, Чичерина, проспект Победы, Салавата Юлаева, Братьев Кашириных, Северная, Гостевая, Худякова, Лесопарковая, проспект Ленина. В Ленинский район маршрутка следовать не будет», — сообщили в ОГКУ.

В настоящее время маршрут после ЮУрГУ ходит в Ленинский район до ТРК «Алмаз». После 31 июля до «Алмаза от ЮУрГУ можно будет добраться на автобусах № 81 и 123 и на троллейбусе № 10.

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В Челябинске на маршруте № 3 с 31 июля поменяют перевозчика, а сам маршрут сократится. В настоящее время ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области принимает заявки от желающих обслуживать маршрут с 1 августа до 31 декабря. «Автобус № 3 будет следовать из ЧВВАКУШа до ЮУрГУ. Маршрут пройдет по улицам: Березовая, Шагольская, Профессора Благих, Бейвеля, Чичерина, проспект Победы, Салавата Юлаева, Братьев Кашириных, Северная, Гостевая, Худякова, Лесопарковая, проспект Ленина. В Ленинский район маршрутка следовать не будет», — сообщили в ОГКУ. В настоящее время маршрут после ЮУрГУ ходит в Ленинский район до ТРК «Алмаз». После 31 июля до «Алмаза от ЮУрГУ можно будет добраться на автобусах № 81 и 123 и на троллейбусе № 10.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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