В Киеве опасаются, что стали заложниками ситуации в США после дебатов

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина выразила беспокойство относительно того, что страна становится «заложником предвыборных эмоций». Такое заявление она сделала после теледебатов между действующим президентом США Джо Байденом и бывшим американским лидером Дональдом Трампом.
«Честно говоря, я немного обеспокоена, что Украина имела такое значение в дебатах. Я почувствовала определенное беспокойство в связи с тем, что Украина становится заложником определенных предвыборных эмоций», — сказала Ольга Стефанишина в эфире телеканала «Рада».
Вице-премьер подчеркнула, что Киев извлек уроки из прошлых событий, связанных с задержкой помощи в Конгрессе США и изменениями в политическом поле некоторых стран Европы. Теперь украинское правительство готовит решения, которые должны стать «щитом» для страны на международной арене, несмотря на предвыборные кампании и радикальные движения в Европе, добавила Стефанишина.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября. В минувший четверг, 27 июня, прошли первые в этом году предвыборные теледебаты. По оценке американских обозревателей, Трампу удалось сместить фокус дискуссии на внутренние проблемы страны и выйти победителем, передает телеканал 360. В СМИ также была опубликована информация, что в Белом доме болезненно восприняли провал Байдена на дебатах, пишет «Царьград».
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