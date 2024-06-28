28 июня 2024

В Киеве опасаются, что стали заложниками ситуации в США после дебатов

Стефанишина: Украина становится заложником предвыборных эмоций в США
© Служба новостей «URA.RU»
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Киев пристально следил за дебатами в США
Киев пристально следил за дебатами в США Фото:

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина выразила беспокойство относительно того, что страна становится «заложником предвыборных эмоций». Такое заявление она сделала после теледебатов между действующим президентом США Джо Байденом и бывшим американским лидером Дональдом Трампом.

«Честно говоря, я немного обеспокоена, что Украина имела такое значение в дебатах. Я почувствовала определенное беспокойство в связи с тем, что Украина становится заложником определенных предвыборных эмоций», — сказала Ольга Стефанишина в эфире телеканала «Рада».

Вице-премьер подчеркнула, что Киев извлек уроки из прошлых событий, связанных с задержкой помощи в Конгрессе США и изменениями в политическом поле некоторых стран Европы. Теперь украинское правительство готовит решения, которые должны стать «щитом» для страны на международной арене, несмотря на предвыборные кампании и радикальные движения в Европе, добавила Стефанишина.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября. В минувший четверг, 27 июня, прошли первые в этом году предвыборные теледебаты. По оценке американских обозревателей, Трампу удалось сместить фокус дискуссии на внутренние проблемы страны и выйти победителем, передает телеканал 360. В СМИ также была опубликована информация, что в Белом доме болезненно восприняли провал Байдена на дебатах, пишет «Царьград».

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Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина выразила беспокойство относительно того, что страна становится «заложником предвыборных эмоций». Такое заявление она сделала после теледебатов между действующим президентом США Джо Байденом и бывшим американским лидером Дональдом Трампом. «Честно говоря, я немного обеспокоена, что Украина имела такое значение в дебатах. Я почувствовала определенное беспокойство в связи с тем, что Украина становится заложником определенных предвыборных эмоций», — сказала Ольга Стефанишина в эфире телеканала «Рада». Вице-премьер подчеркнула, что Киев извлек уроки из прошлых событий, связанных с задержкой помощи в Конгрессе США и изменениями в политическом поле некоторых стран Европы. Теперь украинское правительство готовит решения, которые должны стать «щитом» для страны на международной арене, несмотря на предвыборные кампании и радикальные движения в Европе, добавила Стефанишина. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября. В минувший четверг, 27 июня, прошли первые в этом году предвыборные теледебаты. По оценке американских обозревателей, Трампу удалось сместить фокус дискуссии на внутренние проблемы страны и выйти победителем, передает телеканал 360. В СМИ также была опубликована информация, что в Белом доме болезненно восприняли провал Байдена на дебатах, пишет «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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