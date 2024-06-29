Синоптик раскрыл, когда закончатся ливни в Свердловской области

В большинстве районов Свердловской области закончатся ливни к утру 30 июня. Об этом рассказала главный синоптик «Уралгидрометцентра» Галина Шепоренко.
«От циклона оторвется его теплая часть, которая будет продвигаться на территорию Западной Сибири, в том числе осадки прольются на востоке Ханты-Мансийского АО. Сам циклон, изолировавшись над Челябинской областью и Северным Казахстаном, к утру 30 июня начнет заполняться и отодвигаться к востоку от Урала. Осадки ослабеют, в большинстве районов Свердловской области прекратятся», — написала Шепоренко в telegram-канале «Уральский гидрометцентр».
Мощные дожди и шторм в Екатеринбурге и области продолжаются с 28 июня. За это время из-за непогоды пришлось перекроить празднование Дня молодежи, лишились света жители семи городов и поселков, упали деревья, а в аэропорту Кольцово самолет выбросило за взлетно-посадочную полосу. О последствиях стихийного бедствия URA.RU сообщает в онлайн-трансляции.
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