Синоптик раскрыл, когда закончатся ливни в Свердловской области

Синоптик Шепоренко: в Свердловской области ливни закончатся к утру 30 июня

29 июня 2024 в 18:56 Размер текста - 17 +

Дожди будут лить еще день Фото: Илья Московец @ URA.RU В большинстве районов Свердловской области закончатся ливни к утру 30 июня. Об этом рассказала главный синоптик «Уралгидрометцентра» Галина Шепоренко. «От циклона оторвется его теплая часть, которая будет продвигаться на территорию Западной Сибири, в том числе осадки прольются на востоке Ханты-Мансийского АО. Сам циклон, изолировавшись над Челябинской областью и Северным Казахстаном, к утру 30 июня начнет заполняться и отодвигаться к востоку от Урала. Осадки ослабеют, в большинстве районов Свердловской области прекратятся», — написала Шепоренко в telegram-канале «Уральский гидрометцентр». Мощные дожди и шторм в Екатеринбурге и области продолжаются с 28 июня. За это время из-за непогоды пришлось перекроить празднование Дня молодежи, лишились света жители семи городов и поселков, упали деревья, а в аэропорту Кольцово самолет выбросило за взлетно-посадочную полосу. О последствиях стихийного бедствия URA.RU сообщает в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В большинстве районов Свердловской области закончатся ливни к утру 30 июня. Об этом рассказала главный синоптик «Уралгидрометцентра» Галина Шепоренко. «От циклона оторвется его теплая часть, которая будет продвигаться на территорию Западной Сибири, в том числе осадки прольются на востоке Ханты-Мансийского АО. Сам циклон, изолировавшись над Челябинской областью и Северным Казахстаном, к утру 30 июня начнет заполняться и отодвигаться к востоку от Урала. Осадки ослабеют, в большинстве районов Свердловской области прекратятся», — написала Шепоренко в telegram-канале «Уральский гидрометцентр». Мощные дожди и шторм в Екатеринбурге и области продолжаются с 28 июня. За это время из-за непогоды пришлось перекроить празднование Дня молодежи, лишились света жители семи городов и поселков, упали деревья, а в аэропорту Кольцово самолет выбросило за взлетно-посадочную полосу. О последствиях стихийного бедствия URA.RU сообщает в онлайн-трансляции.