01 июля 2024

В столице ЯНАО перекрыли участок дороги на десять дней. Карта

Мэрия Салехарда предупредила жителей о начавшемся ремонте Объездной улицы
© Служба новостей «URA.RU»
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Участок дороги в Салехарде недоступен для проезда
Участок дороги в Салехарде недоступен для проезда Фото:

Жителей Салехарда (ЯНАО) предупредили о перекрытии улицы Объездная. Как сообщили представители городской администрации, участок дороги будет закрыт до 12 июля.

«Со 2 по 12 июля будут производиться работы по реконструкции дороги на участке от кольца на улице Объездная до памятника паровозу 501-й стройки», — сообщила пресс-служба администрации Салехарда в своем telegram-канале.

Представители администрации просят салехардцев и гостей города заранее планировать маршрут следования. Ограничения действуют из-за ремонта дороги. 

Карта перекрытия дорог в Салехарде
Карта перекрытия дорог в Салехарде
Фото:

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Жителей Салехарда (ЯНАО) предупредили о перекрытии улицы Объездная. Как сообщили представители городской администрации, участок дороги будет закрыт до 12 июля. «Со 2 по 12 июля будут производиться работы по реконструкции дороги на участке от кольца на улице Объездная до памятника паровозу 501-й стройки», — сообщила пресс-служба администрации Салехарда в своем telegram-канале. Представители администрации просят салехардцев и гостей города заранее планировать маршрут следования. Ограничения действуют из-за ремонта дороги. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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