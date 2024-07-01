Участок дороги в Салехарде недоступен для проезда
Жителей Салехарда (ЯНАО) предупредили о перекрытии улицы Объездная. Как сообщили представители городской администрации, участок дороги будет закрыт до 12 июля.
«Со 2 по 12 июля будут производиться работы по реконструкции дороги на участке от кольца на улице Объездная до памятника паровозу 501-й стройки», — сообщила пресс-служба администрации Салехарда в своем telegram-канале.
Представители администрации просят салехардцев и гостей города заранее планировать маршрут следования. Ограничения действуют из-за ремонта дороги.
Карта перекрытия дорог в Салехарде
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