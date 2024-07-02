Сборная Турции вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу

03 июля 2024 в 01:57 Размер текста - 17 +

Турки встретятся с командой Нидерландов 6 июля в Берлине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сборная Турции одержала победу над командой Австрии со счетом 2:1 в матче 1/8 финале чемпионата Европы по футболу, который прошел в Лейпциге. Об этом сообщает ТАСС. «Защитник Мерих Демирал стал героем встречи, забив два гола на 1-й и 59-й минутах. Его первый гол на 57-й секунде стал самым быстрым в истории плей-офф Евро. «Демирал стал первым защитником за последние 40 лет, забившим два гола в одном матче европейского первенства», — передает ТАСС. В составе австрийцев единственный мяч на счету Михаэля Грегорича. Два 19-летних игрока, Арда Гюлер и Кенан Йылдыз, вышли в стартовом составе турецкой команды, что делает Турцию второй сборной в истории Евро с двумя такими молодыми игроками в плей-офф. В четвертьфинале турки встретятся с командой Нидерландов 6 июля в Берлине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сборная Турции одержала победу над командой Австрии со счетом 2:1 в матче 1/8 финале чемпионата Европы по футболу, который прошел в Лейпциге. Об этом сообщает ТАСС. «Защитник Мерих Демирал стал героем встречи, забив два гола на 1-й и 59-й минутах. Его первый гол на 57-й секунде стал самым быстрым в истории плей-офф Евро. «Демирал стал первым защитником за последние 40 лет, забившим два гола в одном матче европейского первенства», — передает ТАСС. В составе австрийцев единственный мяч на счету Михаэля Грегорича. Два 19-летних игрока, Арда Гюлер и Кенан Йылдыз, вышли в стартовом составе турецкой команды, что делает Турцию второй сборной в истории Евро с двумя такими молодыми игроками в плей-офф. В четвертьфинале турки встретятся с командой Нидерландов 6 июля в Берлине.