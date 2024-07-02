02 июля 2024

Сборная Турции вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу

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Турки встретятся с командой Нидерландов 6 июля в Берлине Фото:

Сборная Турции одержала победу над командой Австрии со счетом 2:1 в матче 1/8 финале чемпионата Европы по футболу, который прошел в Лейпциге. Об этом сообщает ТАСС.

«Защитник Мерих Демирал стал героем встречи, забив два гола на 1-й и 59-й минутах. Его первый гол на 57-й секунде стал самым быстрым в истории плей-офф Евро. «Демирал стал первым защитником за последние 40 лет, забившим два гола в одном матче европейского первенства», — передает ТАСС. В составе австрийцев единственный мяч на счету Михаэля Грегорича. Два 19-летних игрока, Арда Гюлер и Кенан Йылдыз, вышли в стартовом составе турецкой команды, что делает Турцию второй сборной в истории Евро с двумя такими молодыми игроками в плей-офф. В четвертьфинале турки встретятся с командой Нидерландов 6 июля в Берлине.

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Сборная Турции одержала победу над командой Австрии со счетом 2:1 в матче 1/8 финале чемпионата Европы по футболу, который прошел в Лейпциге. Об этом сообщает ТАСС. «Защитник Мерих Демирал стал героем встречи, забив два гола на 1-й и 59-й минутах. Его первый гол на 57-й секунде стал самым быстрым в истории плей-офф Евро. «Демирал стал первым защитником за последние 40 лет, забившим два гола в одном матче европейского первенства», — передает ТАСС. В составе австрийцев единственный мяч на счету Михаэля Грегорича. Два 19-летних игрока, Арда Гюлер и Кенан Йылдыз, вышли в стартовом составе турецкой команды, что делает Турцию второй сборной в истории Евро с двумя такими молодыми игроками в плей-офф. В четвертьфинале турки встретятся с командой Нидерландов 6 июля в Берлине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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