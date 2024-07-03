Суд обязал СКР частично прекратить преследование похитителя певца Авраама Руссо

03 июля 2024 в 10:36 Размер текста - 17 +

Уголовное преследование Эльдукаева, который обвиняется в попытке расправы над Руссо (на фото), прекращено, заявил Зиновьев Фото: Александра Игнатюк © URA.RU Басманный районный суд Москвы обязал ГСУ СК РФ прекратить уголовное дело в отношении бывшего борца-вольника, одного из партнеров экс-хозяина Черкизовского рынка Тархана Эльдукаева. Его обвиняли в похищении и попытки расправы над певцом Авраамом Руссо. Прекращение уголовного преследования связано с тем, что срок давности по делу истек в 2019 году, сообщает адвокат Роберт Зиновьев. «Судья Евгения Николаева, рассматривая жалобу защиты на отказное решение ГСУ СКР, во вторник удовлетворила требование представителей Тархана Эльдукаева. Они доказывали, что преследование доверителя по обвинению в похищении (ст. 126 УК РФ) певца Авраама Руссо в 2004 году должно быть прекращено, так как по данному эпизоду еще в 2019 году вышел срок давности», — заявил Зиновьев. Его слова передает « Коммерсант» . Уточняется, что защита намерена обжаловать обвинения и по второму эпизоду того дела, когда в 2006 году на Руссо было совершено покушение. По нему также закончился срок давности. Сроки наказания от пяти до семи лет были назначены трем лицам, причастным к похищению певца Авраама Руссо. Однако впоследствии они были освобождены из-за истечения срока давности. Другие двое фигурантов уголовного дела были приговорены к девяти и двенадцати годам заключения строгого режима за покушение на жизнь артиста. В настоящее время ведется проверка в отношении одного из фигурантов, Эльдукаева, на предмет его возможной причастности к другим особо тяжким преступлениям. Ранее Басманный суд и следователи отказали в прекращении уголовного дела по Эльдукаеву. Позже Московский городской суд выразил сомнения в обоснованности уголовного преследования бывшего борца-вольника. Защита Эльдукаева указывает на то, что срок давности по обоим преступлениям, в которых обвиняется их подзащитный, уже истек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Басманный районный суд Москвы обязал ГСУ СК РФ прекратить уголовное дело в отношении бывшего борца-вольника, одного из партнеров экс-хозяина Черкизовского рынка Тархана Эльдукаева. Его обвиняли в похищении и попытки расправы над певцом Авраамом Руссо. Прекращение уголовного преследования связано с тем, что срок давности по делу истек в 2019 году, сообщает адвокат Роберт Зиновьев. «Судья Евгения Николаева, рассматривая жалобу защиты на отказное решение ГСУ СКР, во вторник удовлетворила требование представителей Тархана Эльдукаева. Они доказывали, что преследование доверителя по обвинению в похищении (ст. 126 УК РФ) певца Авраама Руссо в 2004 году должно быть прекращено, так как по данному эпизоду еще в 2019 году вышел срок давности», — заявил Зиновьев. Его слова передает «Коммерсант». Уточняется, что защита намерена обжаловать обвинения и по второму эпизоду того дела, когда в 2006 году на Руссо было совершено покушение. По нему также закончился срок давности. Сроки наказания от пяти до семи лет были назначены трем лицам, причастным к похищению певца Авраама Руссо. Однако впоследствии они были освобождены из-за истечения срока давности. Другие двое фигурантов уголовного дела были приговорены к девяти и двенадцати годам заключения строгого режима за покушение на жизнь артиста. В настоящее время ведется проверка в отношении одного из фигурантов, Эльдукаева, на предмет его возможной причастности к другим особо тяжким преступлениям. Ранее Басманный суд и следователи отказали в прекращении уголовного дела по Эльдукаеву. Позже Московский городской суд выразил сомнения в обоснованности уголовного преследования бывшего борца-вольника. Защита Эльдукаева указывает на то, что срок давности по обоим преступлениям, в которых обвиняется их подзащитный, уже истек.