Тепловой удар: симптомы, как лечить и предотвратить

При тепловом ударе следует принимать прохладный душ

04 июля 2024 в 05:19 Размер текста - 17 +

В жаркую погоду рекомендуется находиться в тени или помещении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С приходом жары сильно возрастает риск получения теплового удара. Во время него высок риск повышения температуры тела, появления тошноты, рвоты и головокружения. О том, что такое тепловой удар и как его лечить — в материале URA.RU. Что такое тепловой удар Тепловой удар — это потенциально опасное для жизни состояние, связанное с продолжительным воздействием на организм высоких температур. В результате этого развивается воспалительная реакция и нарушается работа внутренних органов. При тепловом ударе температура тела может подняться до 40 градусов и выше. Это вызывает гипертермию — аномально высокую температуру тела, которая может привести к повреждению органов и другим серьезным осложнениям, включая кому и летальный исход. При тепловом ударе температура тела может подняться до 40 градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Симптомы теплового удара К симптомам относятся: Повышенная утомляемость, слабость и вялость.

Тошнота и рвота.

Боли в голове и головокружение.

Мышечные боли и судороги.

Повышенная раздражительность.

Учащение сердечного ритма и дыхания. Эти симптомы неспецифичны, а отличительным признаком является повышение общей температуры тела. В легких случаях проявления теплового удара могут состоять из расстройств суждения, странности в поведении, галлюцинаций и изменения мыслительных процессов. В тяжелых случаях пострадавший человек может быть дезориентирован в пространстве и времени, велика вероятность наступления комы. Тепловой удар может привести к коме Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Как защититься от жары Во-первых, следует избегать длительного нахождения на улице в солнечную погоду. Прогулки на свежем воздухе лучше перенести на вечер или раннее утро, а с 10:00 до 16:00 по возможности находиться в тени. Также следует свести к минимуму физические нагрузки в дневное время, а водителям — отказаться от дальних поездок. Во-вторых, при нахождении в помещении нужно избегать попадания прямых солнечных лучей, закрывая шторы и занавески. При этом комнаты необходимо периодически проветривать. При использовании кондиционера не рекомендуется охлаждать воздух ниже уличной температуры больше чем на пять градусов. Нужно ограничить использование бытовой техники и электроники, нагревающей воздух. Одежду, обувь и белье следует подбирать исключительно светлых оттенков и из натуральных тканей и материалов. Обтягивающая одежда в жаркую погоду усиливает перегревание организма. Защитой от теплового удара будет и головной убор. Рекомендуется принимать прохладный душ два-три раза в день, а также увлажнять лицо и руки влажным полотенцем или термальной водой. Употребляйте в пищу больше овощей и фруктов, исключив мясо, жирную и жареную пищу. Соблюдайте питьевой режим и выпивайте около 1,5 литра воды ежедневно, но воздержитесь от кофе, алкоголя, сладких и газированных напитков. В жару лучше воздержаться от кофе, так как он обезвоживает организм Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Как лечить тепловой удар Необходимо уложить человека на спину, предварительно выведя его в тень или кондиционируемое помещение и дав воды. В случае теплового удара необходимо показать пострадавшего врачу. Если появились солнечные ожоги, к пораженному участку необходимо приложить влажное полотенце, чтобы охладить кожный покров. Температуру тела следует снижать постепенно, так как организм должен адаптироваться к новым температурным показателям. Охлаждение достигается за счет холодных компрессов, обливания холодной водой или погружения в прохладную ванну, а также возмещения потерь жидкости. Жаропонижающие средства будут неэффективны и могут привести к осложнениям. При тяжелом тепловом ударе необходима реабилитация, включающая в себя дыхательную гимнастику, лечебную физкультуру, массаж и физиопроцедуры. Холодный душ поможет облегчить симптомы теплового удара Фото: Анна Майорова © URA.RU Что делать пожилым и сердечникам при сильной жаре В зоне риска находятся люди старше 75 лет и люди с хроническими заболеваниями — психическими нарушениями, болезнями сердечно-сосудистой и бронхолегочной системы и диабетики. Врачи призывают пить не менее двух литров воды в день, даже если нет жажды. Лекарства могут изменить свойства при температуре выше 25 градусов. По этой причине их следует хранить в холодильнике и не прекращать прием таблеток без назначения врача. Рекомендуется проводить хотя бы несколько часов в прохладе и принимать освежающий душ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С приходом жары сильно возрастает риск получения теплового удара. Во время него высок риск повышения температуры тела, появления тошноты, рвоты и головокружения. О том, что такое тепловой удар и как его лечить — в материале URA.RU. Тепловой удар — это потенциально опасное для жизни состояние, связанное с продолжительным воздействием на организм высоких температур. В результате этого развивается воспалительная реакция и нарушается работа внутренних органов. При тепловом ударе температура тела может подняться до 40 градусов и выше. Это вызывает гипертермию — аномально высокую температуру тела, которая может привести к повреждению органов и другим серьезным осложнениям, включая кому и летальный исход. К симптомам относятся: Эти симптомы неспецифичны, а отличительным признаком является повышение общей температуры тела. В легких случаях проявления теплового удара могут состоять из расстройств суждения, странности в поведении, галлюцинаций и изменения мыслительных процессов. В тяжелых случаях пострадавший человек может быть дезориентирован в пространстве и времени, велика вероятность наступления комы. Во-первых, следует избегать длительного нахождения на улице в солнечную погоду. Прогулки на свежем воздухе лучше перенести на вечер или раннее утро, а с 10:00 до 16:00 по возможности находиться в тени. Также следует свести к минимуму физические нагрузки в дневное время, а водителям — отказаться от дальних поездок. Во-вторых, при нахождении в помещении нужно избегать попадания прямых солнечных лучей, закрывая шторы и занавески. При этом комнаты необходимо периодически проветривать. При использовании кондиционера не рекомендуется охлаждать воздух ниже уличной температуры больше чем на пять градусов. Нужно ограничить использование бытовой техники и электроники, нагревающей воздух. Одежду, обувь и белье следует подбирать исключительно светлых оттенков и из натуральных тканей и материалов. Обтягивающая одежда в жаркую погоду усиливает перегревание организма. Защитой от теплового удара будет и головной убор. Рекомендуется принимать прохладный душ два-три раза в день, а также увлажнять лицо и руки влажным полотенцем или термальной водой. Употребляйте в пищу больше овощей и фруктов, исключив мясо, жирную и жареную пищу. Соблюдайте питьевой режим и выпивайте около 1,5 литра воды ежедневно, но воздержитесь от кофе, алкоголя, сладких и газированных напитков. Необходимо уложить человека на спину, предварительно выведя его в тень или кондиционируемое помещение и дав воды. В случае теплового удара необходимо показать пострадавшего врачу. Если появились солнечные ожоги, к пораженному участку необходимо приложить влажное полотенце, чтобы охладить кожный покров. Температуру тела следует снижать постепенно, так как организм должен адаптироваться к новым температурным показателям. Охлаждение достигается за счет холодных компрессов, обливания холодной водой или погружения в прохладную ванну, а также возмещения потерь жидкости. Жаропонижающие средства будут неэффективны и могут привести к осложнениям. При тяжелом тепловом ударе необходима реабилитация, включающая в себя дыхательную гимнастику, лечебную физкультуру, массаж и физиопроцедуры. В зоне риска находятся люди старше 75 лет и люди с хроническими заболеваниями — психическими нарушениями, болезнями сердечно-сосудистой и бронхолегочной системы и диабетики. Врачи призывают пить не менее двух литров воды в день, даже если нет жажды. Лекарства могут изменить свойства при температуре выше 25 градусов. По этой причине их следует хранить в холодильнике и не прекращать прием таблеток без назначения врача. Рекомендуется проводить хотя бы несколько часов в прохладе и принимать освежающий душ.