05 июля 2024

У задержанного екатеринбургского правозащитника изъяли технику

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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У Алексея Соколова конфисковали компьютер и телефон
У Алексея Соколова конфисковали компьютер и телефон Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге задержали правозащитника, критиковавшего ГУФСИН

У правозащитника из Екатеринбурга Алексея Соколова, обвиняемого в распространении экстремистских материалов, во время обысков конфисковали компьютер, телефон и другую технику. Об этом URA.RU рассказала гражданская жена Ольга.

«Мы не ожидали, что утром к нам кто-то придет. Зашли люди в масках с оружием. Несколько человек были в гражданском. Алексея сразу положили на пол, меня оттеснили в дальнюю часть комнаты... Всю технику, то есть: компьютер, ноутбук, мобильный телефон Алексея и мой, Wi-Fi роутер, музыкальную колонку, флешки, накопители, все вынесли», — пояснила Ольга. По ее словам, также силовики забрали ее личные записи, документы и вещи. «Даже забрали наши два комплекта ключей. Зачем, не знаю», — добавила она.

В ходе обысков оперативники несколько раз назвали Алексея другим именем. «То Михаилом, то Григорием. Еще что-то звучало, что он боец [запрещенной в РФ террористической организации] „Азова“», — заключила Ольга.

По словам адвоката Федора Акчермышева, Соколова во время обысков избивали. «Как он мне сказал, били ногами по торсу. Потом его посадили в служебную машину и увезли в Следственный комитет Ленинского района. Соколов считает, что уголовное дело было начато с подачи ГУФСИН. Из-за того, что он критикует систему. Но он и положительные моменты тоже отмечает. Как и в действиях полицейских нашел, которые свозили его после ареста в травмпункт и отстояли там очередь, как и обычные граждане», — сообщил защитник.

Соколов был задержан утром 5 июля. Обыски также прошли у его сына Евгения и коллеги Ларисы Захаровой. Следствие считает, что Соколов разместил в соцсетях логотип и ссылку на Facebook (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена). Ему грозит до четырех лет тюрьмы. Суд пока не избрал меру пресечения для юриста — срок содержания в изоляторе продлен до 72 часов. Следователи будут собирать доказательную базу для суда. Подробнее об истории — в сюжете агентства.

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У правозащитника из Екатеринбурга Алексея Соколова, обвиняемого в распространении экстремистских материалов, во время обысков конфисковали компьютер, телефон и другую технику. Об этом URA.RU рассказала гражданская жена Ольга. «Мы не ожидали, что утром к нам кто-то придет. Зашли люди в масках с оружием. Несколько человек были в гражданском. Алексея сразу положили на пол, меня оттеснили в дальнюю часть комнаты... Всю технику, то есть: компьютер, ноутбук, мобильный телефон Алексея и мой, Wi-Fi роутер, музыкальную колонку, флешки, накопители, все вынесли», — пояснила Ольга. По ее словам, также силовики забрали ее личные записи, документы и вещи. «Даже забрали наши два комплекта ключей. Зачем, не знаю», — добавила она. В ходе обысков оперативники несколько раз назвали Алексея другим именем. «То Михаилом, то Григорием. Еще что-то звучало, что он боец [запрещенной в РФ террористической организации] „Азова“», — заключила Ольга. По словам адвоката Федора Акчермышева, Соколова во время обысков избивали. «Как он мне сказал, били ногами по торсу. Потом его посадили в служебную машину и увезли в Следственный комитет Ленинского района. Соколов считает, что уголовное дело было начато с подачи ГУФСИН. Из-за того, что он критикует систему. Но он и положительные моменты тоже отмечает. Как и в действиях полицейских нашел, которые свозили его после ареста в травмпункт и отстояли там очередь, как и обычные граждане», — сообщил защитник. Соколов был задержан утром 5 июля. Обыски также прошли у его сына Евгения и коллеги Ларисы Захаровой. Следствие считает, что Соколов разместил в соцсетях логотип и ссылку на Facebook (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена). Ему грозит до четырех лет тюрьмы. Суд пока не избрал меру пресечения для юриста — срок содержания в изоляторе продлен до 72 часов. Следователи будут собирать доказательную базу для суда. Подробнее об истории — в сюжете агентства.
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